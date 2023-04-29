Didim Vegfest devam ediyor

Yayınlanma: 29.04.2023 - 13:00

Güncelleme: 29.04.2023 - 13:00

Türkiye’nin ilk ve tek Vegan Festivali Didim Vegfest etkinlik, söyleşi, panel ve yarışmaları içeren programında ilk günü geride bıraktı.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 5’incisi düzenlenen Didim Vegfest, renkli görüntülerle binlerce yıllık tarihi Apollon Tapınağı’nın yanında başladı. Türkiye’nin dört bir yanından vegan yaşam felsefesine inanmış katılımcıların yer aldığı festivalin ilk gününde paneller ve söyleşilerin yanı sıra sergiler gerçekleşirken, vegan lezzetler birbiri ile yarıştı.





Festivalin ikinci günü Akköy'den Apollon tapınağı'na uzanan Kutsal Yol Yürüyüşü ile başladı. Program kapsamında gazetemiz yazarı Zülâl Kalkandelen bugün saat 14.00'te Kabak Sahne'de gerçekleştireceği "Toplumsal Aadalet Mücadelesi Olarak Veganizm" başlıklı söyleşisinin ardından Yeni İnsan Yayınevi standında "Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü" kitabını okurları için imzalayacak. Atölyeler ve yarışmalarla sürecek festivalde bugün saat 20.30'da Pınar Keleş, 21.30’da Zeynep Casalini sahne alacak.



Festival üçüncü ve son gününde (30 Nisan Pazar) yapılacak etkinliklerin ardından Ceylan Ertem konseri ile sona erecek.





