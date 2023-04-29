Didim Vegfest renkli görüntülerle başladı

Yayınlanma: 29.04.2023 - 12:39

Güncelleme: 29.04.2023 - 12:39

Aydın’da Didim Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen, Türkiye’nin ilk, dünyanın ise ikinci Vegan kenti olan Didim’de düzenlenen Didim Vegfest kapılarını 5. kez açtı.

Didim’in önemli tarihi değerinden birisi olan Apollon Tapınağı etrafından başlayan festivalin açılışına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Esnaf Odası Başkanı Şerif Erul, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

BÜTÜN CANLILARIN YAŞAMINA SAYGI DUYAN BİR FESTİVAL

Açılışta konuşma yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Sevgili Didimliler hepiniz hoş geldiniz. Uluslararası bir düzeye çıkarmayı hedeflediğimiz, bu güzel festivalde, emeği geçen başta ekip arkadaşlarım olmak üzere tüm paydaşlarımıza ve Türkiye’nin dört bir yanında bu felsefeye gönül vermiş bu uğurda her türlü imkanını seferber etmiş insanlara teşekkür ediyorum. Bu yıl 5’ncisini düzenliyoruz. İnsanlık için, tüm hayvanlar için çok özellikli bir şekilde onları koruyan ve geliştirmeye çalışan bir felsefe olan bu festivali Didim’de yapıyor olmaktan dolayı gerçekten mutluyum. Vegan festivali insanlık için vegan felsefesini yayma adına bütün canlıların yaşamına saygı duyan bir düşünceye sahip olduğu için son derece önemli. Bu yıl yeni paydaşlarımız var."

"Festivalimizin üzerine koyarak devam ediyoruz. Önce ulusala sonra uluslararası düzeye çıkaracağımız bu güzel festival için bugün aramızda bulunan Yaşamdan Derneği’nin sevgili başkanı Nilgün Engin hanıma bu felsefeyi ve vegan festivalini anlatmaya çalıştığı için teşekkür ediyorum. Daha yaşanılabilir bir dünya için sürdürülebilir ne önlemler alınması gerekiyorsa o önlemleri alıp, festivalin içine katarak festivali büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

VEGANLARA ÖZEL BÜFELER

Atabay, “İlçemizde 6 tanesi Barış Kafeteryalarımız olmak üzere 13 noktada ilçemize gelen veganlar istedikleri her türlü ürüne ulaşabilecekler. Yalı Caddesinde 20 m2 bir büfeyi vegan büfe olarak düzenledik. Festivalden hemen sonra açılışını yapacağız. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ederim. İnsanlık adına yapılan tüm organizasyonların desteğe ihtiyacı vardır. Bizi desteklemeye devam edin. Katılımlarınızla bize güç veriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Festivalde konuşma yapan Yaşamdan Derneği Başkanı Nilgün Engin, yapmış olduğu konuşmada veganlık felsefesi adına bilgilendirmelerde bulunurken, dünyanın adil ve yaşanabilir bir geleceğe sahip olması için bitkisel sisteme geçilmesi gerekiyor. Bunun hemen olmayacağının farkındayız, herkesi bize katılmaya davet ediyoruz ki yaşanılabilir bir gelecek sunalım” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından açılış halk oyunları ve dans gösterileri ile gerçekleşti. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, protokol üyeleri ve vatandaşlar ile birlikte festivalin açılış kurdelesini keserek stantları ziyaret etti.

CEYLAN ERTEM SAHNE ALACAK

Festivalde paneller ve söyleşilerin yanı sıra sergiler ve yarışmalar gerçekleştiği ilk gün vegan lezzetler birbiri ile yarıştı. 30 Nisan 2023 Pazar gününe kadar devam edecek olan Didim Vegfest birbirinden güzel etkinlik ve organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edecek. Program kapsamında 29 Nisan Cumartesi günü Saat: 20.30’da Pınar Keleş, 21.30’da Zeynep Casalini, 30 Nisan Pazar günü 21.00’da Ceylan Ertem hayranları ile buluşacak.