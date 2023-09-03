Didim’de Dünya Barış Şenlikleri “Tiyatro’yla Barış” ile devam etti
Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Barış Günü Şenlikleri kapsamında “Marx İstanbul’da” ve “İçerinin de İçerisinde” isimli tiyatrolarla sürdü.
Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Barış Günü Şenlikleri etkinlilerle hız kesmeden devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Didim Belediyesi Gençlik Merkezi & DİGEM Sanat Akademisi’nde kokteyl ve “Tiyatro’yla Barış” sloganı ile tiyatro oyunu gerçekleştirildi.
Etkinliğe, Didim Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, İbrahim Metin Başer, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Seyrani Bozkaya ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında ilk olarak kokteyl gerçekleştirilirken, ardından “Marx İstanbul’da” adlı tiyatro oyunu ile “İçerinin de İçerisinde” isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan tiyatro oyunlarının ardından söyleşi yapıldı.
Etkinliğin sonunda Didim Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu sanatçılara çiçek takdim etti.
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