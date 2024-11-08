Dijital film platformu MUBI’nin düzenleyeceği festival sansür nedeniyle iptal edildi

Yayınlanma: 08.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.11.2024 - 04:00

İstanbul Kadıköy’de dün akşam açılışını yapacak olan MUBI Fest İstanbul, başlamasına saatler kala Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Festival geçen yıl sorunsuz yapılmıştı. MUBI’den yapılan açıklamada, “Festival programında yer alan ve aynı zamanda açılış filmi olan Queer’in gösteriminin yasaklandığını, İstanbul Kadıköy Kaymakamlığı’nın tebliği ile üzülerek öğrendik.

‘ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAYICI...’

Kararda filmin, toplum barışını tehlikeye atacak provokatif içerik taşıdığı gerekçesiyle yasaklandığı ve yasak kararının güvenlik nedeniyle uygulanacağı belirtiliyor. Bu yasak kararının, sanatı ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan bir müdahale olduğuna inanıyoruz” dendi. Birçok ülkede düzenlenen MUBI Fest, ilk kez Türkiye’de gericiliğin kurbanı oldu.

MUBI’den yapılan açıklamada, hazırlıkları ve duyuruları aylar öncesinde başlayan festivalle ilgili son dakikada karar alındığı belirtilirek “MUBI olarak seyircimizin bizden beklediği doğru duruşu sergilemek istiyor ve MUBI FEST İstanbul’un tamamını iptal etme kararı aldığımızı üzülerek bildiriyoruz. Festivale katılmayı planlayan ve bu durumdan en az bizim kadar üzüntü duyduğuna inandığımız tüm sanatçılara, izleyicilere ve destekçilerimize, gösterdikleri anlayış ve dayanışma için teşekkür ederiz. İfade özgürlüğünün ve sanatsal ifadelerin korunması adına bu konudaki duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Festivalin yasaklanmasına neden olan yapım, “Beni Adınla Çağır” ve “Suspiria” gibi dünyaca ünlü filmlerin Oscar ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino’nun filmiydi. Festivalde Tunç Başaran’ın “Uçurtmayı Vurmasınlar” filminin yenilenmiş kopyası dahil çok sayıda önemli yönetmenin filmi üç gün boyunca izleyiciyle buluşacaktı.

‘HEM ÜZÜCÜ HEM DE TEDİRGİN EDİCİ’

Gazetemizin sinema yazarlarından Mehmet Basutçu, sansürle ilgili şöyle konuştu: “Kısa bir süre için İstanbul’a geldiğimde MUBI’nin programını görünce çok sevinmiş ve Cannes’da kaçırdığım M. Gomes’in ‘Büyük Yolculuk’ filmini görmeyi planlamıştım. O sırada bu sansür haberin gelmesi hem üzücü hem tedirgin edici oldu çünkü Guadagnino’nun gerçekten çok beğendiğim ‘Queer’ filminin yasaklanması sansürden başka bir şey değil. Hem düşünce özgürlüğüne karşı hem de insan aklıyla dalga geçen çağdışı bir yöntem. Festivalin iptal edilmesini yerinde buluyor ve MUBI yönetimini kutluyorum.”