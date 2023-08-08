Dikili kitabın kalbi oldu

Yayınlanma: 08.08.2023 - 18:27

Güncelleme: 08.08.2023 - 18:28

Dikili Belediyesi ve YAYKOOP’un iş birliğiyle 2. Dikili Kitap Günleri, 29 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde “100. Yılında Cumhuriyet” temasıyla Dikili 75. Yıl Parkı’nda düzenlendi. 65 yayınevinin her yaş grubuna hitap eden binlerce kitap seçeneği sunduğu etkinlikler kapsamında ünlü yazarlar ve sanatçıların yanı sıra yerel şairler ve yazarlar da kitaplarını okurlarıyla buluşturdu. Türk sinemasında “Sultan” unvanıyla anılan Türkan Şoray’ın onur konuğu olduğu etkinliğin son gününde yazar Ahmet Ümit ile sanatçı ve yazar Ayhan Bozkurt “Bir Aşk Masalı” başlıklı söyleşi gerçekleştirdi. Ünlü sanatçı, söyleşi sonrası okurların yoğun ilgisiyle karşılaştı ve kitaplarını imzaladı.

"ÇOK GÜZEL HİKAYE YAZDIK"

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz cumhuriyetin 100. yılına yakışan çok kapsamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, “Dikilimizde yaşayan 40 yerel şair ve yazarlarımıza da imza günleri fırsatını sunduk. Dikilimizin sokaklarında edebiyatın, şiirin konuşulduğu, müzik seslerinin yankılandığı kitap günlerinde hep birlikte çok güzel bir hikaye yazdık” dedi. Kırgöz, etkinlik kapsamında 20 bin kitap satıldığını bildirdi.