Dikili Kitap Günleri Latin gecesiyle kapanışı yaptı

Yayınlanma: 29.07.2024 - 15:46

Güncelleme: 29.07.2024 - 15:46

İzmir’de Dikili Dikili Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOP) iş birliği ile 20-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen 3. Dikili Kitap Günleri sona erdi. 75. Yıl Parkı’nda 9 gün süren kitap günlerinin son akşamında Melih Aşan “Ekolojik, Tasarım Kuramı ve Kentlerimizde Ekolojik Tasarım ve Kamusal Alan Tasarımları”, Özge Doğar “Günümüzde Cumhuriyet Kadını” ve basının önemli kalemlerinden gazeteci-yazar Murat Ağırel “Türkiye’de Uyuşturucu Kaçakçılığı, Göçmen Krizi, Terör Finansmanı” konulu söyleşiler gerçekleştirdiler.

Latin ve dünya müziklerinden eserler sunan Rumba Quartet konseri ile 3. Dikili Kitap Günleri noktalanmış oldu.

“YAZARLARIMIZ OKURLARI İLE BULUŞTU”

3. Dikili Kitap Günleri’nin çok verimli geçtiğini belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “ Kitap Dikili’de Güzel! diyerek bu yıl “Aydınlık Bir 100 Yıla Doğru Türkiye” temasıyla gerçekleştirdiğimiz Dikili Kitap Günleri’nde 50 yayınevi stand açtı, ülkemizin önemli yazarları, edebiyatçıları, gazetecileri ve siyaset insanları söyleşiler gerçekleştirdiler, kitaplarını imzaladılar. Yerel yazarlarımızı da okurlarımızla buluşturduk. Bu yıl bir ilk olarak kültür ve sanat etkinliklerine de yer verdik. Birbirinden güzel konserlerimiz oldu. Dikili halkı ve Dikili’ye gelen misafirlerimiz her şeyin en iyisine en güzeline layıklar. Gelecek sene daha da güzel Kitap Günleri gerçekleştireceğiz. YAYKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Elif Tatar başta olmak üzere ekibine, çalışma arkadaşlarıma, emeği geçen herkese ve 9 gün boyunca bizleri yalnız bırakmayan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.