Dikili’de Uğur Mumcu unutulmadı

Yayınlanma: 02.09.2023 - 12:22

Güncelleme: 02.09.2023 - 12:22

Ünlü tiyatro sanatçıları Orhan Aydın ve Levent Üzümcü’nün sahne aldıkları oyunda 30 yıl önce uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyet Gazetesi yazarı, araştırmacı, gazeteci Uğur Mumcu saygı ve özlemle anıldı.

Dikili 75. Yıl Parkı’nı dolduran çok sayıda vatandaş, müzisyen Gülcan Altan’ın piyanist Dengin Ceyhan ile birlikte seslendirdiği şarkılara ve türkülere eşlik etti. Uğur Mumcu’nun hayatından önemli kesitlerin sunulduğu oyun izleyicilerden çok büyük bir alkış aldı.

KIRGÖZ: UĞUR MUMCU'NUN CESARETİ IŞIK OLMAYA DEVAM EDECEK

37. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali’nin dolu dolu geçtiğini belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “ Festivalimizin son gününde 30 yıl önce yitirdiğimiz değerli aydınımız araştırmacı, gazeteci, yazar Uğur Mumcu’yu Dikili’mizde anıyoruz. Bu bizim için çok anlamlı. Bu güzel oyunu sahneleyen Levent Üzümcü Tiyatrosu’na çok teşekkür ediyorum. Uğur Mumcu, gerçek bir Atatürkçü, gerçek bir Cumhuriyetçi, gerçek bir yurtseverdi. Cesareti ve mücadelesi ışık olmaya devam edecek. Bugün ayrıca 1 Eylül Dünya Barış Günü, bizler de Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ sözünü ilke ve rehber edinerek kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.” dedi.