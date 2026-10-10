Dil Derneği Emin Özdemir Ödülü, Bildircin ve Uyar’a verilecek.

Dil Devriminin savunucusu olan Emin Özdemir’i dilci, yazıncı ve devrimci kişiliğiyle yaşatmak ve yaygınlaştırmak amacıyla her yıl Harf Devriminin yıldönümünde Özdemir Ailesi ve Dil Derneğince düzenlenen Dil Derneği Emin Özdemir Ödülü 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 18:00’da Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde sahiplerini bulacak. Hem Harf Devriminin 98. yılı kutlanacak hem de yaşamı boyunca Harf ve Dil Devrimlerine emek veren anıt Dilci Yazar Emin Özdemir’i anılacak. Özdemir’in anısına düzenlenen yarışmada, Fikret Bila, Faruk Bildirici, gazetemiz yazarı Işık Kansu, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar ve Prof. Dr. Özlem Özdemir Kumbasar gibi konuklar seçici kurul görevinde olacak.

Çankaya Belediyesi’nin desteğiyle yapılacak bu kutlamada Dil Derneği Başkanı Ahmet Pekel, Dr. Murat Erhan, Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler açılış konuşmalarını yapacak. Açılış konuşmalarının ardından ödül törenine geçilecek. Seçici kurulun oy çokluğu ile ödüle değer görülen, Gazeteciler Mustafa Mert Bildircin ve Sefa Uyar’ın yazdığı, “İktidarın Kılıcı ve Kalkanı: Erbaş’ın Diyaneti” isimli yapıta ödül verilecek.

Ödül töreninden sonra anıt dilci yazar Emin Özdemir’i anlatılacağı açıkoturumu Prof. Dr. Korkmaz Alemdar yönetecek. “O iyi kitaplar olmasaydı” adlı oturumda yazar Çiğdem Ülker, gazeteci Nursun Erel, şair yazar Metin Turan konuşmacı olarak yer alacak. Oturumun ardından sanatçı Tuncer Tercan’dan bir dinletiyle etkinlik sona erecek