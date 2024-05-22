Dil Derneği’nden ‘Ustalara saygı’ konferansı

Yayınlanma: 22.05.2024 - 10:48

Güncelleme: 22.05.2024 - 10:49

Dil Derneği, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde “Ustalara Saygı” konferansı düzenleyecek. Derneğin 37. yılı kapsamında yapılan konferans Yekta Güngör Özden’e adanacak. 24 Mayıs saat 18.00’de düzenlenecek olan konferansta açılış konuşmalarını Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner yapacak. Yazarımız Işık Kansu’nun yanı sıra Pınar Ayhan, Erkan Yücel ve Hazar Arısoy’un konuşma yapacağı konferansta Tuğba Ezer ve Duru Yavşan’ın müzik dinletisi de yer alacak.