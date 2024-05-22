Dil Derneği’nden ‘Ustalara saygı’ konferansı
Dil Derneği, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde “Ustalara Saygı” konferansı düzenleyecek.
Dil Derneği, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde “Ustalara Saygı” konferansı düzenleyecek. Derneğin 37. yılı kapsamında yapılan konferans Yekta Güngör Özden’e adanacak. 24 Mayıs saat 18.00’de düzenlenecek olan konferansta açılış konuşmalarını Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner yapacak. Yazarımız Işık Kansu’nun yanı sıra Pınar Ayhan, Erkan Yücel ve Hazar Arısoy’un konuşma yapacağı konferansta Tuğba Ezer ve Duru Yavşan’ın müzik dinletisi de yer alacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir ülkeye daha vize muafiyeti geldi!
- AKP’nin kalesinde üst düzey istifa!
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt!
- 'Şaraba nasıl bağladı, anlamadım'
- Konyaspor'dan Galatasaray maçı açıklaması!
- Erdoğan'a fark attılar
- Kitapyurdu'nun kapısı mühürlendi!
- Süper Lig'de beklenmedik ayrılık kararı!
- 'Deprem olursa çöker, Türkiye de diz çöker'
- Özel'den Bahçeli'ye 'Sinan Ateş' sorusu!