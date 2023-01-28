Dilhan Şeşen’den albüm öncesi tekli
Dilhan Şeşen’in mart ayında yayımlayacağı albümünün ilk teklisi “Onca Şeye Koş” dinleyicilerle buluştu.
Başlarda akustik davul ve gitarlarla dinleyiciyi kendine çeken parça, sıcak rock tınılarına sahip. “Onca Şeye Koş”, elektronik seslerle sinematik bir atmosfer yaratıyor.
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