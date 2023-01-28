Dilhan Şeşen’den albüm öncesi tekli

Dilhan Şeşen’in mart ayında yayımlayacağı albümünün ilk teklisi “Onca Şeye Koş” dinleyicilerle buluştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:00
Dilhan Şeşen’den albüm öncesi tekli
Abone Ol google-news

Başlarda akustik davul ve gitarlarla dinleyiciyi kendine çeken parça, sıcak rock tınılarına sahip. “Onca Şeye Koş”, elektronik seslerle sinematik bir atmosfer yaratıyor.



En Çok Okunan Haberler