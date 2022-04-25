Disney Plus'ta 'Atatürk' dizisi: Ali Rıza Efendi'yi canlandıracak isim belli oldu

14 Haziran'da Türkiye'de olacak Disney Plus dizi ve film platformunda Mustafa Kemal Atatürk'ü konu alan 'Atatürk' dizisinin oyuncu kadrosu belli oluyor. Son olarak Ali Rıza Efendi'yi canlandıracak ismin Mehmet Günsür olduğu duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
25 Nisan 2022 Pazartesi, 17:43
Disney Plus'ta 'Atatürk' dizisi: Ali Rıza Efendi'yi canlandıracak isim belli oldu
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Disney Plus, tüm içerikleriyle 14 Haziran'da Türkiye'de olacak. Yerli yapımlardan biride Cumhuriyet'in 100. yılında yayımlanması planlanan 'Atatürk' dizisi.

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın yazısına göre, Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’yi canlandıracak oyuncunun Mehmet Günsür olacağı iddia edildi.

Mehmet Günsür'ün yanında dizinin başrolünde Atatürk'ü Aras Bulut İynemli, Zübeyde Hanım'ı Songül Öden, Makbule Atadan'ı da Sahra Şaş'ın canlandıracağı iddia edildi. 

Dizinin oyuncu kadrosundaki isimlerin yanı sıra diğer iddialar, dizinin müziklerini Oscar ödüllü Hans Zimmer’ın besteleyeceğini, hatta oyuncu kadrosuna Emma Watson'ın da katılacağını öne sürülmüştü. Dizinin 2023 yılında 6 bölümlük ilk sezonuyla izleyicilerle buluşması bekleniyor.


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