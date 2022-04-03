Variety: Netflix, Amazon Prime, HBO Max ve Disney Plus arasındaki rekabet Türkiye'deki yapım maliyetlerini yukarı çekiyor
ABD'nin önde gelen sinema ve eğlence haber sitelerinden Variety, ABD'li online video izleme platformlarının Türkiye'ye gelmesinin yapım maliyetlerini yukarı çektiğini, ancak bu durumun içerik üreticilerine ve yapımcılara yeni fırsatlar sunduğunu belirten bir haber yayınladı.
ABD'nin önde gelen sinema ve eğlence haber sitelerinden Variety, ABD'li online video izleme platformlarının Türkiye'ye gelmesinin yapım maliyetlerini yukarı çektiğini, ancak bu durumun içerik üreticilerine ve yapımcılara yeni fırsatlar sunduğunu belirten bir haber yayınladı.
Netflix'in 7 milyon kişiyle Türkiye'de en çok abonesi bulunan platform olduğunu belirten Variety, bu yaz Türkiye'ye gelecek olan Disney Plus ve ülkeye yeni giriş yapan HBO Max'in yapım yarışında olduğunu aktardı.
Amazon Prime'ın da 2023 yılı itibarıyla orijinal Türk yapımlarına başlayacağını belirten dergiye konuşan yapım şirketi Inter Medya'nın başında bulunan Ahmet Ziyalar, "Disney Plus Türkiye'ye yarın yokmuş gibi yatırım yapıyor" dedi.
Ziyalar, Disney Plus'ın yazarlara, yönetmenlere ve oyunculara çok yüksek meblağlar ödediğini de ekledi.
Online video izleme şirketlerinin bu yarışının hem düşük maaşlara çalışacak yetenek hem de teknik eleman bulmayı zorlaştırdığı belirtildi.
Disney Plus, Türkiye'deki operasyonlarıyla ilgili derginin sorunlarına yanıt vermedi.
Şubat ayında ise WarnerMedia eskiden Ay Yapım ve Kanal D'de yöneticilik yapan Nermin Eroğlu'nu Türkiye'deki orijinal yapımlardan sorumlu kişi olarak atadıklarını duyurmuştu.
Rekabetin hızlanmasının yapım maliyetlerini Türkiye'de yer alan bütün şirketler için yukarı çektiği vurgulanırken bir yandan bu durumun piyasayı hareketlendirdiği belirtildi.
ABD'li şirketler dışında BluTV gibi yerel platformların da kendi yapımlarını ürettiği aktarıldı.
Türkiye'de yapımı gerçekleştirilen Kulüp, Fatma, Bir Başkadır gibi orijinal yapımların başında olan Netflix'ten Pelin Diştaş, insanların hayatlarının yaptıkları hikayelerde yansıtıldığını amaçladıklarını, yerel ve uluslararası izleyicinin bu hikayelerle kolayca bağ kurabildiğini dile getirdi.
İlgili Haberler
- Netflix 6 dizinin fişini çekti
- Netflix'ten 'Recep İvedik' hayranlarına kötü haber
- Netflix'in yeni dizisi 'Uysallar'ın özel gösterimi Atlas Sineması'nda gerçekleşti
Video Haberler
- Arnavutköy'de çatı yangını
- Üsküdar'da silahlı saldırı: Kasığından yaralandı
- Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' mesajı
- Esnaf isyan etti: İkinci el otomobil piyasası durgun
- Bakan Yanık'tan 'Enes Kara' açıklaması
- Erdoğan'ı taklit eden genç akaryakıt istasyonunda
- Kayıp asteğmen için aramalar sürüyor
- 'Elhamdülillah hepsi hırsız...'
- Çatıda çıkan yangında 250 güvercin öldü
- Hırsızlıktan yakalandı, 1 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Çin'de Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor
- 2 ölü yunus daha sahile vurdu!
- İstanbul'da korkutan yangın!
- Japon hükümetinde ilk Covid-19 vakası saptandı
- Alex de Souza'dan Arda Güler paylaşımı
- Palandöken'den israf açıklaması
- İstanbul'da kurşun yağdırdı!
- 'Doğaçlama değil, hepsi üzerinde çalışıyoruz'
- Sahada ilginç olay: 12 kişi kaldılar
- Hangisi Daha Gerçek?