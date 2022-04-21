Disney Plus ilk Türk dizisini duyurdu
Türkiye’de 14 Haziran'da yayın hayatına başlayacak olan The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus ilk Türk içeriğini açıkladı.
Türkiye’de 14 Haziran'da yayın hayatına başlayacak olan The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus ilk Türk içeriğini açıkladı.
Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film’in üstlendiği, hikayesini Engin Akyürek'in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı dram, aksiyon ve macera türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın otururken; dizide Engin Akyürek’in yanı sıra İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim yer alıyor.
'Kaçış'; savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin; araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlıyor. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri heyecan dolu bir dille anlatılıyor. Araştırma ekibinin kurtulmak için vereceği zorlu mücadeleyi anlatırken Orta Doğu’da yaşanan insanlık dramına da farklı bir bakış açısı sunacak olan ‘Kaçış’ çok yakında sadece Disney Plus’ta yayınlanacak.
Video Haberler
- Otomobil sulama kanalına düştü, sürücü kayıp
- TÜGVA binasına bombalı saldırı!
- Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
- Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, kaza yaptı
- Motosiklet sürücülerine ceza yağdı
- Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi
- Van'da yolcu minibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı
- 'Sıcak para uğruna geçiş coğrafyası olduk'
- Dağlık alanda ceset bulundu
- TÜGVA binasında patlama!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim'
- Koca’dan istifa eden hekimlere ilişkin açıklama
- Ankara'da olaylı maç... Tam 5 gol!
- İktidarı eleştirdiği konuşması yeniden gündemde
- Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor
- 'Çavuşoğlu yolumu kesip hakaret etti'
- Ensar Başkanı’na 'veda' ihalesi
- İbrahim Haskoloğlu'ndan ilk açıklama
- 'Ülkemizin Suriye'ye dönmemesi için...'
- Tweetin arkasında kim var?