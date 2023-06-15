Disney ve Pixar'ın yeni filmi Elio'dan ilk fragman

Yayınlanma: 15.06.2023 - 18:05

Güncelleme: 15.06.2023 - 18:18

Disney ve Pixar, 28’inci maceraları olan yeni filmleri Elio’dan ilk görüntüleri paylaştı. 1 Mart 2024’te beyazperdede izlenebilecek film, etkin bir hayal gücüne sahip olan Elio’nun kendini yanlışlıkla tüm galaksilerden temsilcilerin bulunduğu bir gezegene, Communiverse’e ışınlanmış bulmasını anlatıyor.

‘Coco’ filminin senaryosunu da kaleme alan Adrian Molina’nın yönettiği filmde dünyanın evrene gönderdiği elçi olarak yanlışlıkla tanınan ve bu tür büyük bir baskıya tamamen hazırlıksız yakalanan Elio, tuhaf uzaylı yaşam formlarıyla yeni bağlar kurmak zorunda kalırken zorlu bir dizi sınavı atlatarak kendisinin gerçekte kim olduğunu keşfediyor.

Elio’nun macera dolu yolculuğu, 2024'ün Mart ayında animasyonseverlerle buluşacak.