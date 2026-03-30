Divriği'nin futbol şöleni başladı

12. Geleneksel Divriği Köyler Arası Futbol Turnuvası dün oynanan maçlarla başladı. Ankara Divriği Kültür Derneği'nin organize ettiği turnuva bu yıl; genç yaşta yaşamını yitiren, derneğin gençlik kollarında yer almış ve turnuvada daha önce forma da giymiş Eren Aydoğan anısına düzenleniyor.

Dün yapılan turnuvanın açılışına Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ve Ankara Divriği Kültür Derneği Başkanı Hurşit Aydoğan da katıldı.

"DİVRİĞİ BİR OLURSA YENİLMEZ"

Mamak'taki Ege Millet Bahçesi'nde düzenlenen turnuva öncesi Divriğililer bir araya gelerek davul-zurna eşliğinde halay çekti. Ardından açılış konuşmaları yapıldı. İlk sözü Ankara Divriği Kültür Derneği Başkanı Hurşit Aydoğan aldı. Eren'in bu turnuvada her an kendileriyle olacağını belirten Aydoğan, "Bugün burada Divriği'nin kalbini yeniden birlikte attırıyoruz. Bu turnuva Divriği'nin birlik ruhunu sahaya yansıtmasıdır. Divriği bir olursa güçlüdür. Birlikte olursa asla yenilmez" dedi.

Aydoğan, aylardır emekleri ve ekmekleri için direnen Divriği maden işçilerine selam gönderdi ve Madımak Katliamı'nda yitirilen 33 canın 33. yılda da unutulmadığını vurguladı. Eren Aydoğan'ın ablası Elif Aydoğan ise kardeşinin anısını yaşattıkları için Ankara Divriği Kültür Derneği'ne teşekkür etti.

Sonrasında Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin konuştu. 'Hemşeriliğin ve kardeşliğin büyümesi' dileklerini paylaşan Şahin, "Tüm demokratlar, Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler bir olalım. Adı turnuva ama kucaklaşmak olsun" dedi. Şahin, Ankara'nın en büyük cemevini yapacaklarının müjdesini de buradan duyurmuş oldu.

Turnuvanın ana sponsoru Soner Er de organizasyonun devamlılığı için dayanışmanın daim olması gerektiğini söyledi.

Ardından köy dernek başkanları kendi aralarında bir futbol maçı yaptı. Geçen yıl turnuvanın santra vuruşunu yapan Şahin bu yıl köy başkanları maçında forma giydi. Bu maçın tamamlanmasının ardından turnuva maçları başladı.