Doctor Who hayranlarına güzel haber! 14. Doctor belli oldu
BBC'nin sevilen dizisi Doctor Who'da 14. Doctor belli oldu. Son olarak Jodie Whittaker'ın rol aldığı karakterin yerini Sex Education dizisinde rol alan Ncuti Gatwa alacak.
Biz BBC dizisi olan Doctor Who'da yeni Doctor'un kim olacağı belli oldu.
Aylar süren çalışmalar sonrasında bu ismin Ncuti Gatwa olduğu açıklandı.
Shift delete’in haberine göre; Netflix’te yayınlanan Sex Education dizisinde rol alan Gatwa, on dördüncü Doctor'u oynayacak ve gelecek yıl kendi sezonunda yer alacak. Ayrıca Doctor Who’nun resmi Twitter sayfasından yaptığı paylaşımla birlikte bu haber doğrulandı.
NCUTİ GATWA KİMDİR?
Aslen Ruandalı olan İskoç aktör Gatwa, Sex Education dizisinde, Eric Effiong karakterine hayat vermişti.
Gatwa yeni rolüne ilişkin ise şunları söyledi:
“Bu rol ve gösteri, ben de dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki pek çok kişi için çok şey ifade ediyor ve inanılmaz yetenekli öncüllerimin her biri, bu eşsiz sorumluluğu ve ayrıcalığı büyük bir özenle ele aldı.” dedi. Ayrıca şunları ekledi: “Aynısını yapmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Russell T. Davies, neredeyse Doctor’un kendisi kadar ikoniktir ve onunla çalışabilmek bir rüyanın gerçekleşmesidir.”
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