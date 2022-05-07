Disney Plus'ın Türk dizisi Kaçış'tan ilk fragman geldi

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 16:51

Netflix’in en yakın rakiplerinden Disney Plus, yeni bir fragmanla geldi. Türkiye'de yayın hayatına 14 Haziran’da başlamayı planlayan şirket, ilk Türk dizisi ‘Kaçış‘tan fragman paylaştı. Same Film ve 03 Medya‘nın yapımcılığını üstlendiği dizi, fragmanlarıyla beklentileri yükseltti. Macera, dram ve aksiyonun bir arada olduğu diziye pek çok başarılı isim eşlik ediyor.

ORTA DOĞU’DA YAŞANAN BİR İNSANLIK DRAMI

Hikayesini Engin Akyürek‘in kalem aldığı ve senaryosunu Ali Doğançay‘ı yazdığı ‘Kaçış’ dizisinin ilk fragmanı izleyicilerle buluştu. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın oturuyor.

Fragmanda, dizinin atmosferine dair çeşitli ipuçları görülüyor. Orta Doğu’da yaşanan insanlık dramının işlendiği dizi, Engin Akyürek’in oynadığı ‘Mehmet’in gözünden anlatılıyor. Dizide aynı zamanda İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın ve Levent Ülgen gibi isimler yer alıyor.

KAÇIŞ'IN KONUSU NE?

Dizi, savaş fotoğrafçısı olan Mehmet ve pek çok farklı ülkeden gelen gazetecilerin, araştırmak yapmak için Ezidi köyüne gitmesiyle başlıyor. Sınır ötesine gizli şekilde geçen grup, bir baskı sonucunda terör örgütünün eline düşüyor. Sonrasında ise yaşanan dramlar, değişimler ve kaçış hikayesi anlatılıyor.

İşte Kaçış'tan ilk fragman...