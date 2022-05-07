Gökçe Bahadır'dan 'Kulüp' dizisi açıklaması

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:35

Oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularına yanıt veren Bahadır, başrollerinde yer aldığı dizilerle ilgili konuştu.

"İŞ TEMPOSU HIZLI BİR ŞEKİLDE BAŞLADI"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Gökçe Bahadır, "Bayram çok güzel geçti. Tatil dönüşü iş temposu hızlı bir şekilde başladı. Devam eden ve sona yaklaşan bir dizimiz var. Seti devam ediyor" dedi.

"KULÜP" AÇIKLAMASI

Ünlü oyuncu, ayrıca, "Kulüp' dizisinin yeni sezonunu ilerleyen zamanda çekeceğiz. Yoğun bir bir tempom var" açıklamasında bulundu.