Doğaüstü korku ‘Diğer Anne’ ile dram ‘Kraliçe Zor Durumda’ vizyonda: ‘Kalbine girebilir miyim?’

Dünyada Cadılar Bayramı sezonunda gösterime giren doğaüstü korku “Diğer Anne”yi (Other Mommy) türün başarılı yönetmenlerinden Rob Savage (Host, The Boogeyman) yönetiyor. Savage bu türde çok başarılı ve yaratıcı.

Elindeki en büyük koz ise iki Oscarlı oyuncu Jessica Chastain. Chastain, Mama, It: Chapter 2, Crimson Peak gibi korkugerilim filmleriyle sinemaya girdi, çok da başarılı oldu. Savage psikolojik huzursuzluğu, doğaüstü gerilimi ev içi korku etrafında harmanlayarak sevdiği temalara geri döndü.

Josh Malerman’ın Incidents Around the House (Evin İçindeki Olaylar/2024) adlı romandan uyarlanan, senaryosunu Nathan Elston’ın (Succession) yazdığı film kırılgan, parçalanmış çekirdek aile Martin’lerin çevresinde gelişir. “Filmin biraz daha gürültülü ve geleneklere meydan okuyan bir şey olmasını gerektiğini biliyordum. Bela 7 yaşında, ebeveynlerini artık kusursuz masal figürleri olarak değil, kusurlarıyla birlikte insan olarak görmeye başladığı bir yaşta” diyerek ana kahraman Bela’nın karakterini açıklar

Rob Savage. Bela’nın annesi Ursula, babası Russ’a ait çatlakların başladığı anda “Diğer Anne” devreye girer. Bu sinsi varlığın başka bedenlere girme özelliği de vardır.

KARŞITLARIN SAVAŞI

Savage filmin açılış sekansında insan olmanın şansına değinir, özellikle şeytanların ve canavarların insan olmak için can attıklarını vurgular. Bela evde yalnız kalınca “Diğer Anne” ortaya çıkar, Bela’ya “Kalbine girebilir miyim? Sen ve ben tek kişi olduğumuz zamanları hatırlıyor musun?” gibi ürkütücü sorular sorar. Olayları Bela’nın gözünden izlediğimiz için renkler canlıdır, her şey rengârenktir, alışılmış korku filmlerinin koyu renkleri yoktur.

Hiçbir yer güvenli değildir ne kendi evleri ne komşularının ne de anneannenin evi.

Film, çocukluğun en basit korkularından birini betimler: Bizi rahatlatan kişinin sandığımız kişi olmadığı. Ebeveynleri arasındaki gerilimler Bela’nın güvenlik duygusunu aşındırırken “Diğer Anne” daha da tehditkâr olur.

Ursula ideal bir anne değildir, geçmişte yanlışlar yapmıştır, çekirdek, kutsal aile, annelik güdüsü idealize edilmez, bu da filmin ilginç noktalarından biridir. İyi ya da kötü, aile ya da düşman, karşıtların savaşı vardır. Boğucu atmosfer, gerçekçilik, sesyapım tasarımları, 50 adet ani korkma sahnesi etkileyicidir. Jessica Chastain her zamanki gibi olağanüstüdür. Bela’da çocuk oyuncu Arabella Olivia Clark performansıyla dikkat çeker. Jay Duplass, Karen Allen, Dichen Lachman’ın oynadığı “Diğer Anne” sıradışı bir doğaüstü korku filmi.

KOŞULSUZ SEVGİ

Orta yaşlı akademisyen Amanda üvey babası Martin’in demans hastası annesi Leslie’yle cinsel ilişkiye girdiğini görür, aile doktorunun sözünü dinlemediği için Martin’e öfkelenir, polisi arar. Bu ani kararı Leslie’yi koruma sorunu, huzurevine yerleştirme gibi bir dizi olayı başlatır. Kızı ve kocası Leslie’nin iyiliği için hareket ettiklerine inanırlar.

Gerçekçilik ve duygusallık arasında denge kuran yönetmen Lance Hammer aşırı duygusallıktan uzak durur. Dramda kahramanlar, iyi ve kötü insanlar, güdümleme yoktur. Hastalık aile yakınları gözünden anlatılır, şiddetli karşıtlık krizlerin, sorgulamaların, suçlamaların yapıldığı bir aile çatışmasına dönüşür, oysa bu konuda kimse bilgi sahibi değildir.

Hammer taraf tutmaz, suçlamaz, yargılamaz, izleyiciyi kendi duygularıyla baş başa bırakır. Kadrajlarını aileyi uzaktan izlercesine kurar, görüntüleri ikiye böler. Bedensel altüst olma dönemlerini ergenliği ve yaşlılığı iç içe anlatır.

Martin ile Leslie’nin kol kola dik bir merdiveni tırmandıkları açılış sahnesi çiftin hem dünyaya hem de kendi hasta bedenlerine karşı verdikleri olağanüstü mücadele için mükemmel bir görsel metafordur.

Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı, en iyi kadın oyuncu ödüllerini alan filmde Juliette Binoche, Tom Courtenay, Anna CalderMarshall oynuyor.