"Doğaya Tutunmak" sergisi sanatseverleri bekliyor

Yayınlanma: 11.06.2024 - 14:21

Güncelleme: 11.06.2024 - 14:21

Hatice Kılıçaslan'ın "Doğaya Tutunmak" sergisi, 12 Haziran'a kadar Tuğrul Velidedeoğlu Sanat Galerisi'nde sanatseverleri bekliyor.

1965 İzmir doğumlu olan Hatice Kılıçaslan, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü'nü bitirip profesyonel iş yaşamına başladı. 20 yıl boyunca sanat ve iş yaşamını birlikte yürüten Kılıçaslan, bugüne kadar 15 kişisel sergi ve birçok karma sergi ile sanat etkinliklerinde yer aldı. Eserleri Efes Müzesi'nde, özel kurumlarda ve koleksiyonlarda sergilenen sanatçı, çalışmalarını İzmir'de aralıksız sürdürmektedir.

Kılıçaslan, eserlerinde çağımızda yaşanan kötülüklere karşın yaşamın güzelliklerini anımsatmayı hedeflemektedir. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesi olan sanatçı, doğayla iç içe olmanın önemini vurguladığı "Doğaya Tutunmak" sergisiyle sanatseverleri büyülemeye devam ediyor.

Sergiyi kaçırmamak için 12 Haziran'a kadar Tuğrul Velidedeoğlu Sanat Galerisi'ni ziyaret edebilirsiniz.