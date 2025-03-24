Dominik Büyükelçiliği'nden Baharın Gelişini Kutlayan Özel Konser

Yayınlanma: 24.03.2025 - 13:33

Güncelleme: 24.03.2025 - 13:33

17 Mart Pazartesi günü Ankara Küçük Tiyatro'da gerçekleşen "Prelude to Spring" adlı oda konserine, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elvis Alam Lora ve eşi Hala Hraiz de Alam ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Devlet Tiyatroları ve Türk Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirildi.

Geceye, dünya sahnelerinin tanınan Dominikli keman virtüözü Aisha Syed Castro, ünlü Stradivarius kemanıyla damga vurdu. Castro’ya piyanoda, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın genç ve yetenekli üyesi Cem Esen eşlik etti. İkilinin, Dominik kültürüne ait Por Amor ve El primer Beso gibi sevilen eserlerin yanı sıra, klasik müziğin önemli yapıtları olan Frank’s Sonata ve La Campanella’yı seslendirmeleri, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Gösteri, Türkiye'de görev yapan 80'e yakın büyükelçi ve diplomat, çeşitli devlet kurumları temsilcileri, üniversite akademisyenleri, Türkiye’nin farklı filarmoni ve konservatuarlarından öğrenciler ile iş dünyasının önemli isimlerinden oluşan 450'yi aşkın katılımcıyı ağırladı.

Gecenin sonunda her iki sanatçıya da teşekkür plaketi ve lalelerden oluşan bir buket sunuldu. Kapanış konuşmasını yapan Büyükelçi Alam, “baharı karşılamanın, bizi özgür bir halk olarak ilan eden tarihi dönüm noktasını ve giderek büyüyen bir dostluk kuran iki ülkenin yolculuğunu kutlamaktan daha güzel bir yolu olmadığını” diyerek katılımcılara teşekkür etti.