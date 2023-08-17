Dostlar Tiyatrosu’nun ‘İmparator’u KüçükÇiftlik Bahçe’de
KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, 2023 sezonunda perdelerini, 21 Ağustos Pazartesi akşamı Dostlar Tiyatrosu’nun yeni oyunu “İmparator” ile kapatıyor.
Etiyopya İmparatoru Haile Selassie’nin 44 yıl süren saltanatını, tahttan indirilmesini ve monarşinin sona ermesini konu alan oyunda diktatör ve saray yaşamı, saray hizmetkârları tarafından, onların gözüyle anlatılan oyunda istihbarat bakanından imparatorun valesine 6 farklı karakterle seyirci karşısına çıkan Genco Erkal, Enes Sarı’yla birlikte rol alıyor.
Mey|Diageo kurumsal desteği ve URU organizasyonuyla düzenlenen oyunun biletlerine biletinial.com’dan ulaşılabiliyor.
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