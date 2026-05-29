Düğünümüz Var dizisinin kadrosuna Enis Arıkan da katıldı: Yeni sezonun iddialı komedisi sete çıkıyor!

Televizyon ekranlarında yeni sezon için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, izleyicinin özlediği kalabalık kadrolu aile komedilerine bir yenisi ekleniyor. Sektörde şimdiden büyük merak uyandıran ve “Düğünümüz Var” kod adıyla hazırlıkları yürütülen yeni komedi dizisi, kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

KADRO YILDIZLAR GEÇİDİ: ENİS ARIKAN DA DAHİL OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis haberine göre; projenin başından bu yana ilk görüşülen ve kadroya katılması en çok istenen sürpriz isimlerin başında gelen Enis Arıkan, yapımla el sıkıştı. Son dönemde yer aldığı tiyatro oyunları, televizyon programları ve dijital projelerdeki performansıyla adından söz ettiren Arıkan, dizinin ana aksını oluşturan en renkli karakterlerden birine hayat verecek.

"Düğünümüz Var", televizyon dünyasının en sevilen jönlerini ve karakter oyuncularını bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor. Dizinin açıklanan güçlü oyuncu kadrosunda; usta oyuncu Binnur Kaya, uzun süredir ekranlardan uzak olan Eda Ece, son dönemin popüler ismi Şevval Sam, usta komedyen Cengiz Bozkurt, ekranlara dönmeye hazırlanan Yasemin Ergene ve başarılı aktör Buğra Gülsoy yer alıyor.

HAZİRAN SONUNDA SETE ÇIKIYOR

Yönetmen koltuğunda başarılı projelere imza atan Mustafa Kotan’ın oturacağı dizinin senaryosunu ise güçlü kalemler Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu kaleme alıyor. Birbirinden ünlü ismin kamera karşısına geçeceği ve ekranlarda hasret kalınan nitelikli durum komedisini izleyiciyle buluşturacak olan dizi, haziran ayının sonunda resmi olarak sete çıkacak.

Karakter analizleri ve okuma provaları gizlilikle yürütülen dizinin, yeni yayın döneminde hangi kanalda ekrana geleceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.