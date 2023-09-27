Dune'un ilk filmi artık Türkiye'de izlenebilecek

Yayınlanma: 27.09.2023 - 11:45

Güncelleme: 27.09.2023 - 11:45

Bilim kurgu romanı Dune'un uyarlaması olan Dune: Çöl Gezegeni filmi 2021 yılında çıkış yapmıştı. Film sinemaların ardından sadece HBO Max platformunda bulunuyordu. HBO Max platformu Türkiye'de olmadığı için filmi yasal yollardan izlemenin bir imkanı bulunmuyordu. Ancak son açıklanan bilgilere göre film artık Netflix platformunda da yer alacak. Netflix platformunda yer alması ile birlikte büyük ihtimalle film Türkiye'de gelecektir. Netflix platformuna Dune: Çöl Gezegeni filmi 1 Ekim tarihi itibarıyla eklenecek.



DUNE'UN DEVAM FİLMİ GELECEK Mİ?

Bu habere ek olarak, Dune'un devam filmi planları da gündemde. Ancak, bu haber Warner Bros'un Dune'un ikinci bölümünü Hollywood oyuncularının grevi nedeniyle ertelemesinden sadece birkaç hafta sonra geldi. İkinci bölümün çıkış tarihi, Timothee Chalamet ve Zendaya gibi önemli oyuncuların grev nedeniyle basın turlarına katılamayacakları düşünülerek 15 Mart 2024'e ertelendi.

