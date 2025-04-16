Dünya Sanat Günü, müzisyenler için buruk geçiyor: Hakkını alamayan müzisyenler çözüm arıyor

Yayınlanma: 16.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.04.2025 - 07:17

15 Nisan Dünya Sanat Günü, sanatçılar için buruk geçiyor. Müzisyenler, özlük haklarına saygı duyulmamasından dert yanıyor. Belli başlı sanatçılar dışında, sokakta müziğini icra etmeye çalışan müzisyenler, işverenler tarafından haklarını almakta güçlük çekiyor. Müzisyenler, söz konusu sorunun örgütlenmeyle birlikte çözülebileceğini düşünüyor.

Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası (Müzik-Sen), bir süredir müzik ve sahne emeği alanındaki örgütlenme boşluğuna yapılan vurguyu, müzik ve sahne sanatçılarının da örgütlenme yönündeki taleplerini dikkate aldı. Talepleri dinleyen sendika, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir, Adana gibi şehirlerde müzik ve sahne sanatçılarıyla buluşmalar düzenlenmesi kararlaştırdı. Bu kapsamda ilk olarak Ankara’da 10 Nisan'da toplantı gerçekleşti. Sendikanın “Müzisyenler ne istiyor? Müzik ve sahne sanatçıları sorunlarını konuşmak üzere buluşuyor” başlığıyla yaptığı çağrı ile Ankara’da yaşayan müzik ve sahne sanatçıları Kızılay’da toplandı. Müzisyenlerin sorunları ve çözüm önerileri toplantıda tartışıldı.

‘EN ÖNEMLİ SORUNUMUZ ÖRGÜTSÜZLÜK’

Müzik-Sen Genel Başkanı Fatih Özakoğlu, müzisyenlerin yaşadığı sorunları, gazetemiz Cumhuriyet’e anlattı. Özakoğlu, “Toplantıda, müzik ve sahne sanatçılarının sosyal güvencesiz, esnek çalışma koşulları, müzisyenlerin aldığı belli bir taban ücretin olmaması, müzik ve sahne emeğinde yaşanan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve etnik ayrımcılık, dijital platformlarda müzik yapmayı tercih eden bağımsız müzisyenler ve müzik gruplarının maruz kaldıkları emek sömürüsü gibi sorun başlıklarının olduğu tespitini yaptık. Ama sanki tüm bunları kapsayan bir en önemli sorunumuz var, o da örgütsüzlük” dedi.

‘İKTİDAR, KENDİSİNE YAKIN OLMAYANLARI İTİBARSIZLAŞTIRIYOR’

15 Nisan Dünya Sanat Günü ile ilgili de değerlendirmede bulunan Özakoğlu, sanatın ve sanatçının git gide daha fazla siyasi iktidar baskısı altına alındığı belirterek, “Makbul olmayan, iktidara yakın durmayan sanatçıların iktidar tarafından itibarsızlaştırıldığını, çalışmalarının, sanat yapmalarının önüne engeller konduğu bir dönemi yaşadıklarını” söyledi. Özakoğlu, “İktidar kendi kültürel hegemonyasını kuramadığını itiraf etmişti, ama bunun karşılığında yaptığı şey, var olan kültürel hegemonyayı baskı altına almak, değişik yollarla neredeyse yok etmeye çalışmak oluyor. Biz sendika olarak bu tavıra ancak örgütlü bir karşı duruşla etkili bir yanıt verebileceğimizi düşünüyoruz ve tüm sanat emekçilerini sanat ve meslek kuruluşlarında örgütlenmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Özakoğlu, örgütlenme sorunun üzerine gidilebilmesi ve çözüm bulunabilmesi amacıyla, mayıs ayı içerisinde İstanbul ve İzmir’de müzisyenlerle buluşmalar düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.