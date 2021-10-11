Dünya Şiir Hareketi’nde yeni yapılanma

11 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Tüm kıtalarda şiir sanatı adına ve adıyla uluslararası ve yerel projelerin birlikteliğini koordine etmek, sözün gücünün daha etkin olmasını sağlamak ve üretilene kalıcılık kazandırmak amacıyla tüm dünyada belirlenmiş bir temada eşgüdümlü etkinlikler düzenleyen, eğitim programları yürüten, festivaller arası etkileşimi perçinleyen ve yayınevleriyle şairler arasında iletişimi kuvvetlendiren Dünya Şiir Hareketi’nin (World Poetry Movement) yeni yapılanması belli oldu. Avrupa kıtasında Francis Combes (Fransa), Ataol Behramoğlu (Türkiye), Luis Filipe Sarmento’nun (Portekiz) koordinatörlüğünde temsil edilen WPM Türkiye’nin koordinatörlüğüne Nurduran Duman ve Pelin Batu görevlendirildi.

