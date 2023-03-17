Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel 9 oyun
İBB Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü ücretsiz sahneleyeceği 9 oyunla kutluyor. Sezonun sevilen oyunları tiyatroseverlerle yeniden buluşuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde ücretsiz olarak sahneleyeceği 9 oyunla İstanbullu sanatseverlerle bir araya geliyor.
Sezon boyunca izleyiciyle buluşan Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, Yaftalı Tabut, Zehir, Fosforlu Cevriye, Yatak Odası Komedisi, Veba, Hayat Der Gülümserim, Çingene Boksör isimli oyunların yanısıra Oscar isim yeni oyun da etkinlik kapsamında sergilenecek.
Oyunların davetiyeleri; 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 11:00’den itibaren gişelerden, saat 11:15’te ise sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresinden ve Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından temin edilebilecek olan davetiyeler iki kişiyle sınırlı.
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