Dünyaca ünlü Macar besteci Liszt’in İstanbullu öğrencisi Faik Bey Della Sudda etkinlikle anıldı
Macar Kültür Merkezi, dünyaca ünlü besteci Ferenc Liszt’in İstanbullu Öğrencisi Faik Bey Franz Della Suda üzerine yayınladığı kitapla konuya dikkat çeken Ömer Eğecioğlu'nun sunumuna ev sahipliği yaptı. Eğecioğlu sunumunda ayrıca Liszt’in İstanbul’a yaptığı ziyaretle ilgili belgelere yer verdi.
Liszt Enstitüsü - İstanbul Macar Kültür Merkezi, Kırmızı
Kedi Yayınları’ndan 2021 yazında çıkan “Franz Liszt’in İstanbullu Öğrencisi”
kitabıyla müzik çevrelerinde dikkat çeken Ömer Eğecioğlu’nun, büyük besteci
Ferenc Liszt'in üç seneden fazla öğrencisi olmuş İstanbullu müzisyen Faik Bey
Franz Della Sudda üzerine keyifli sunumuna ev sahipliği yaptı.
Eğecioğlu sunumuna, böylesi bir araştırmayı “Liszt Enstitüsü” çatısı altında yapmanın verdiği mutluluğu dile getirerek başladı. Sunumunda, İstanbullu ünlü eczacı Della Sudda ailesinden Faik Bey’in (1859-1940) Liszt’in şerefine dillerden düşmeyen bir ziyafet vermesi, 1882’de Wagner’in son operası Parsifal’ın prömiyerinde Bayreuth’da Richard Wagner’le kadeh tokuşturması gibi genelde bilinmeyen tarihsel anlara değindi.
Ayrıca, Faik Bey’in Türkiye’ye döndüğünde öğrencisi olarak kabul ettiği, Cumhuriyet döneminin önemli simalarından, kendisi de değerli bir müzisyen, Cevat Memduh Altar’ın eşi Zeynep Altar’ın ilginç anılarına da yer verdi.
Eğecioğlu, Faik Bey’in 19. yüzyılın sonlarına doğru dönemin yayınlarında, “üstün yetenekli Türk”, “piyano virtüözleri arasında esen en yeni fırtına”, “büyük Türk piyanisti”, “çağımızın en zarif ve parlak piyanisti”, “piyanonun harika ustaları arasına yer aldığını ispatlayan üstün nitelikleri gözler önüne serdi” gibi ifadelerle anıldığını aktardı.
Faik Bey üzerine
basında çıkan diğer değerlendirmelere de değinerek şu olumlu ifadelerin kullanıldığını
da sözlerine ekledi:
“Londra’da 15 Haziran 1895’te Princes’ Hall’da ilk sahneye
çıktığında icrası 'İstanbullu piyanist tartışma götürmez bir başarıya ulaştı', 'Pırıl pırıl ve mükemmel icrası ile hayranlarının gönlünü fethetti', şeklinde
yorumlanmış; piyano için yazdığı besteleri için 'çok etkili ve müziksel değeri
oldukça yüksek', 'gerçek bir sanat anlayışını yansıtıyor' şeklinde yorumlar
yapılmış bir İstanbullu piyanist var.”
LISZT'İN İSTANBUL’A VARIŞ TARİHİ 7 HAZİRAN 1847
Eğecioğlu sunumunda Ferenc Liszt’in Osmanlı İmparatorluğu’na
yaptığı ziyarete 7 Haziran’da Kont Kolovrat vapuruyla İstanbul’a ayak basarak
başladığını gösteren gazete haberini de sundu. Son olarak, Faik Bey’in üç kayıp
bestesi dışında tüm eserlerini derlediğini belirttikten sonra sunumunu,
notaları kitabın sonunda yer alan Faik Bey’in eserlerinden “In der Hangematte”nin
dinletisiyle sonlandırdı.
PROF. DR. ÖMER EĞECİOĞLU KİMDİR?
1954’te Ankara’da doğdu. Robert Koleji Lisesi’ni bitirdikten sonra ODTÜ’de Matematik okudu. Lisansüstü çalışmaları için burslu olarak ABD’ye gitti. Kaliforniya Üniversitesi, San Diego’da Matematik doktorasını 1984 yılında aldı. Uzun süredir Amerika’da yaşamakta olan yazar Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara’da bilgisayar profesörü olarak çalışmaktadır. Bilgisayar ve matematik üzerine kitapları, çok sayıda makale ve bilimsel yayınları bulunan Egecioglu’nun bu çalışmalarının yanı sıra meraklısı olduğu müzik ve müzik tarihi üzerine de çeşitli araştırmaları ve kitapları bulunmaktadır. Bu kitapların en yenisi Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından 2021 yılında yayımlanan Franz Liszt’in İstanbullu Öğrencisi Faik Bey Franz Della Sudda ve yakın Ailesi başlıklı kitaptır.
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