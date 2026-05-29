Dünyaca ünlü sanatçı Kanye West, İstanbul'da!

Kanye West, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda vereceği konser için İstanbul'da. Konser öncesi İstanbul’daki programı merak konusu olan Kanye West’in şehirdeki rotası ise sır gibi saklanıyor.

İstanbul’un tarihi ve önemli noktalarını ziyaret etmesi beklenen sanatçının hangi lokasyonlarda bulunacağına ilişkin detaylar paylaşılmadı.

KONSERE ÜNLÜ AKINI

30 Mayıs gecesi gerçekleşecek organizasyon öncesinde şehirde yoğun bir davet trafiği de yaşanıyor. Başta A Milli Takım oyuncuları olmak üzere sanat, iş, spor ve cemiyet dünyasından yaklaşık 200 ünlü ismin bayram tatillerini yarıda keserek konsere katılması bekleniyor.

Kanye West konseri için oluşan uluslararası ilgi, İstanbul’u adeta küresel bir festival destinasyonuna dönüştürdü. Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçinin konser haftası boyunca İstanbul’a gelmesi beklenirken; şehirde müzik, eğlence, turizm ve sosyal yaşamın iç içe geçtiği büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Sporcular, sanatçılar, influencerlar, iş insanları ve uluslararası konukların buluşacağı etkinlik kapsamında otellerden restoranlara, ulaşım ağlarından gece hayatına kadar İstanbul genelinde yoğun bir festival atmosferi oluşması öngörülüyor.

120 bin kişilik katılımla rekor kırması beklenen organizasyon için İstanbul’da geri sayım hızlanırken, şehir yalnızca bir konser gecesine değil; tüm güne yayılacak dev bir festival atmosferine hazırlanıyor. Öğle saatlerinde başlayacak Before Party, DJ performansları, özel deneyim alanları, sahne sürprizleri ve farklı etkinlik kurgularıyla konser öncesinde festival atmosferini başlatacak.

Konser sonrası gerçekleşecek after party ile birlikte etkinlik gece boyunca devam edecek. Yüzlerce kişilik teknik ekip, dev LED sahne sistemleri, özel ışık ve ses tasarımı, geniş backstage operasyonu ve uluslararası standartlardaki prodüksiyon hazırlıklarıyla Kanye West konseri, Avrupa’nın bu yaz gerçekleşecek en büyük organizasyonu olacak.