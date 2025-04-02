Dünyaca ünlü şarkıcılardan boykota destek geldi: Organizasyon şirketi geri çekildi

Yayınlanma: 02.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.04.2025 - 04:00

Türkiye’de konser verecek olan müzisyen Ane Brun, hayranları tarafından organizatörü DBL Entertainment hakkındaki boykottan haberdar edildi.

Brun, “Demokratik haklarını savunmak isteyen üniversite öğrencileri şu anda hapiste. İstanbul DBL’deki konserinizin organizatörü bu hak ihlalini destekliyor. Boykot ediyoruz, yanımızda olun” paylaşımlarına “Farkında değildim. Öğrencileri destekliyorum. Harekete geçiyorum” yanıtı verdi.

DBL Entertainment için yapılan boykot çağrılarının ardından dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah’ın da 23 Nisan’daki İstanbul’da yapacağı gösteri iptal edildi.

Gösterinin iptal edildiğinin duyurulduğu bilet satış sitesinde iptal gerekçesine yer verilmedi. Trevor Noah’ın yapacağı gösterinin afişi DBL Entertainment’ın internet sitesinden kaldırıldı. Son olarak tepkilerin ardındaki DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan’dan yeni bir paylaşım geldi.

Özkan, X’ten yaptığı paylaşımda, “Bu başarıların, kişisel tartışmaların gölgesinde kalmasına izin vermek istemediğimden ve bu süreçte yaşananların, değerli ekip arkadaşlarımı ve yürüttüğümüz projeleri olumsuz etkilememesi adına DBL Entertainment olarak projelerin tamamından çekiliyoruz” ifadelerini kullandı.