Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede birçok etkinlik düzenlenecek.

Arap dünyasından bir seçki ile dünyadan çeşitli filmlerin gösterileceği "Amman Uluslararası Film Festivali" 2 Temmuz'da Ürdün'ün başkenti Amman'da sinemaseverlerle buluşacak. Festival, 10 Temmuz'a kadar devam edecek.

Çekya'nın Karlovy Vary şehrinde dünyanın en eski festivallerinden "Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali", 4-12 Temmuz arasında düzenlenecek. Festivalin sonunda 8 ödül sahiplerini bulacak.

Uluslararası korku, gerilim, gizem ve fantezi filmlerinin gösterildiği "Bucheon Uluslararası Fantastik Film Festivali" (BiFan) Güney Kore'nin Bucheon kentinde sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Japonya'nın en büyük festivallerinden olan ve adını Kyoto'nun Gion Mahallesi'nden alan "Gion Matsuri" kültür festivali, 1-31 Temmuz'da Yasaka Tapınağı'nda gerçekleşecek.

BU HAFTANIN KONSERLERİ

Ünlü Dj Mahmut Orhan, 5 Temmuz'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sahne alacak.

Johann Strauss Orkestrasının kurucusu ve keman sanatçısı Andre Rieu, 3 Temmuz'da Hollanda'nın Maastricht şehrinde sanatseverlerle buluşacak.

Rap müzik sanatçısı Chris Brown yarın İskoçya'nın Glasgow kentinde, Kendrick Lamar ise 2 Temmuz'da Almanya'nın Köln, 4 ve 5 Temmuz'da da Frankfurt şehrinde hayranlarıyla buluşacak.

"50 Cent, 3 Temmuz'da İngiltere'nin başkenti Londra'da konser verecek.

Imagine Dragons, 1 Temmuz'da İspanya'nın Barselona, 5 Temmuz'da Fransa'nın Paris kentinde müzikseverlerle buluşacak.

Sahne adıyla Ed Sheeran olarak bilinen Edward Christopher, 4 ve 6 Temmuz'da Almanya'nın Hamburg şehrinde konser verecek.

AVRUPA'DA BU HAFTA BİRÇOK SOCK KONSERİ DİNLEYİCİLERLE BULUŞACAK

Dünyaca ünlü rock müzik grubu Metallica, 3 ve 5 Temmuz'da İngiltere'nin başkenti Londra'da konser verecek.

AC/DC grubu bugün Almanya'nın başkenti Berlin'de, 4 Temmuz'da Polonya'nın başkenti Varşova'da müzikseverlerle buluşacak.

Avrupa turnesi kapsamında bu ay İstanbul'da da konser veren Guns N' Roses, 2 Temmuz'da Norveç, 4 Temmuz'da İsveç, 7 Temmuz'da ise Finlandiya'da sahne alacak.

Iron Maiden, bugün İskoçya'nın Glasgow kentinde, 3 Temmuz'da Fransa'nın Belfort kentinde, 5 Temmuz'da İspanya'nın başkenti Madrid'de, 6 Temmuz'da Portekiz'in başkenti Lizbon'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

Xero adıyla 1996'da kurulan ABD'li müzik grubu Linkin Park, yarın Almanya'nın Düsseldorf, 2 ve 5 Temmuz'da Polonya'nın Gdynia, 3 Temmuz'da Belçika'nın Werchter şehrinde konser verecek.

ABD'DE VİZYONA GİRECEK FİLMLER

ABD sinemalarında bu hafta 5 film vizyona girecek.

Gareth Edwards tarafından yönetilen ve David Koepp tarafından yazılan, Jurassic Park film serisinin yedinci bölümü "Jurassic World: Yeniden Doğuş" ve Danielle Deadwyler, Michael Greyeyes, Leenah Robinson, Elizabeth Saunders gibi oyuncuların rol aldığı "40 Acres" filmi 2 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşacak.

"Touch (2025)", "Reparations in America" ve "Divine Soldiers" filmleri ise 4 Temmuz'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.