Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede birçok etkinlik düzenlenecek.

ABD'nin Indiana eyaletinde 14-20 Temmuz'da düzenlenecek 78. Uluslararası Jonglör Festivali, Evansville kentinde gerçekleştirilecek. Festival kapsamında jonglörlük gösterilerinin yanı sıra atölye çalışmaları ve özel sahne şovları da yer alacak.

İspanya'nın Bask bölgesindeki Vitoria-Gasteiz Caz Festivali, 15-20 Temmuz'da düzenlenecek. Festivalde Al Di Meola ve Jose James gibi dünyaca ünlü caz sanatçıları sahne alacak.

Klasik Hint müziğinin önemli temsilcilerinin sahne alacağı Khazana Ghazal Festivali, Hindistan’ın Mumbai kentinde 18-19 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bascarsija Nights, temmuz ayı boyunca devam edecek. Festival, UNESCO mirası niteliğindeki eski çarşı bölgesinde tiyatro, müzik ve sokak gösterilerine ev sahipliği yapıyor.

Avustralya'nın Adelaide kentinde ışık, ses ve teknoloji temalı Illuminate Adelaide Festivali, ay boyunca kentin farklı noktalarında ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

Temmuz ayı boyunca klasik müzik tutkunlarını ağırlayan Concertgebouw Yaz Konserleri, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenleniyor. Programda Mozart, Beethoven ve Strauss gibi bestecilerin eserlerine yer veriliyor.

Japonya'nın en büyük festivallerinden olan ve adını Kyoto'nun Gion Mahallesi'nden alan kültür festivali "Gion Matsuri", 31 Temmuz'a kadar Yasaka Tapınağı'nda gerçekleşecek.

BU HAFTANIN KONSERLERİ

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Gillette Stadyumu, yarın ve 16 Temmuz'da ünlü alternatif rock grubu Coldplay'i ağırlayacak. Grup, "Music of the Spheres" adlı dünya turnesi kapsamında "Viva La Vida", "Fix You" ve "Yellow" adlı hit parçalarını hayranları için yorumlayacak.

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Billie Eilish, bugün Londra’daki The O2 salonunda sahne alacak. Eilish'in "Hit Me Hard and Soft" adlı dünya turnesi kapsamında gerçekleşecek konserde "What Was I Made For?" ve "Bad Guy" adlı parçaları seslendirmesi bekleniyor.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Lenovo Center'da yarın sahne alacak İsveçli rock grubu Ghost, "Skeletour World Tour 2025" kapsamında heavy metal tutkunlarını bir araya getirecek.

Blues-rock tarzının köklü temsilcilerinden The Fabulous Thunderbirds, bugün New Mexico'daki Santa Fe Plaza'da ücretsiz bir açık hava konseri verecek.

Pop yıldızı Jennifer Lopez, altı yıl aradan sonra çıktığı "Up All Night Live" başlıklı turnesi kapsamında yarın Barselona'da, 16 Temmuz'da Bilbao’da, 18 Temmuz'da Tenerife'de ve 20 Temmuz'da Budapeşte'de sahne alacak.

Hindistan'ın ünlü şarkıcısı Shreya Ghoshal, Hintçe sevilen eserlerden oluşan repertuvarıyla 19 Temmuz'da Dubai World Trade Centre'daki Trade Centre Arena sahnesine çıkacak.

Mısırlı şarkıcı Bayou, 17 Temmuz'da Cidde Onyx Arena'da, 18 Temmuz'da ise Riyad'daki MDLBeast Festivali'nde sahne alacak.

Fas'ın Kazablanka şehrinde sanatseverlerle buluşan "Jazzablanca Festivali", Anfa Park'ta aralarında Macklemore, Ibrahim Maalouf, Cory Henry & The Funk Apostles, Parcels, Dominique Fils‑Aime, Oum ile Jupiter & Okwess'in olduğu çok sayıda sanatçıyı ağırlıyor.

BU HAFTA ABD'DE VİZYONA GİRECEK FİLMLER

ABD sinemalarında bu hafta 6 film vizyona girecek.

Chris Miller'in yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon filmi "Smurfs" (Şirinler) 18 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşacak.

"I Know What You Did Last Summer" (Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum), "Eddington", "Atrabilious", "Guns Up" ve "Saint Clare" filmleri ise 18 Temmuz'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.