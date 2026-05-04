Dünyada bu hafta çeşitli etkinlikler sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede çeşitli etkinlikler sanatseverlerle buluşacak.

Bu yıl 61’incisi düzenlenen "Venedik Bienali" 9 Mayıs’ta başlayacak. İtalya'nın Venedik şehrinde düzenlenen bienal, dünyanın dört bir yanından sanatçıları ağırlıyor. Bienalde sanat, mimari, dans, sinema ve tiyatro gibi farklı alanlarda festival ve çeşitli etkinlikler katılımcıların beğenisine sunulacak.

Bienalin sanat sergisinin küratörlüğünü Koyo Kouoh üstlenecek.

Bienalde İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinasyonunda gerçekleştirilen Türkiye Pavyonu'nda sanatçı Nilbar Güreş yer alacak. Küratörlüğünü Başak Doğa Temür'ün yürüteceği "Gözlerinizden Öperim" başlıklı sergi, kimlik ve kültürel bellek gibi meseleleri heykel, fotoğraf, video ve performans gibi disiplinlerarası bir yelpazede uluslararası izleyiciye sunacak.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen ve bu yıl Hindistan'ın onur konuğu olduğu "Bogota Uluslararası Kitap Fuarı" (FILBo) bugün sona eriyor.

Türkiye, Azerbaycan ve Avusturya arasında çok katmanlı bir kültürel etkileşim ve diyalog platformu olarak hayata geçen "Cultura Collective"in ilk etkinliği yarın Avusturya'nın Viyana kentindeki Palais Niederösterreich'te gerçekleşecek. Sanat, müzik ve gastronomiyi aynı çatı altında buluşturan etkinlik, "geçmişten ilham, geleceğe miras" yaklaşımı doğrultusunda kültürel değerlerin korunmasının ötesine geçilmesini, çağdaş bir bakış açısıyla yeniden yorumlanmasını ve uluslararası bir anlatı dili oluşturulmasını hedefliyor.

Sanatçı Rahşan Düren, yeni üretimlerini 6 Mayıs'ta İtalya'nın Venedik şehrinde yer alan San Clemente Palace'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak. Serginin çıkış noktasını, sanatçının oyun kavramına yaptığı gönderme olarak öne çıkan "Play Again" teması oluşturuyor. Bir yolculuk hissi yaratması planlanan sergide, 2 heykel ve 47 resim izleyiciye sunulacak. Sergi, 20 Mayıs'tan itibaren Tarhan Han'da gerçekleşecek açılışla İstanbul'da devam edecek.

Bu yıl Japonya'nın Toyama bölgesinde 10. kez düzenlenen "Uluslararası 2026 Art X Toyama Sergisi" Japonya, Almanya, Fransa, Güney Kore, Rusya, Polonya, Hollanda, Slovenya ve Türkiye'den 60 sanatçıyı ağırlıyor. Shinkawa Kültür Salonu'nda 10 Mayıs'a kadar devam edecek sergide, Ahmet Özel, Müfit İşler ve Nur Özalp'in eserleri de görülebiliyor.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 50. yılını kutlayan "Buenos Aires Uluslararası Kitap Fuarı", 11 Mayıs'a kadar kitapseverlerin katılımına açık olacak. Bu yılki onur konuğunun Peru olduğu fuar, yayıncılık profesyonellerini, eğitimcileri ve okurları ağırlayacak.

ÇEŞİTLİ FİLM FESTİVALLERİ DÜZENLENECEK

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen "69. San Francisco Uluslararası Film Festivali" bugün sona erecek. Festival, ödüllü yönetmenler ve yükselen yeteneklerin filmlerine ev sahipliği yaptı.

Güney Kore'de düzenlenen "27. Jeonju Uluslararası Film Festivali", 8 Mayıs'a kadar 54 ülkeden 237 filmi konuk edecek.

Tayvan'ın Taipei şehrinde iki yılda bir düzenlenen, dünya çapında ve yerel düzeyde üretilen belgesel sinema eserlerinin beyaz perdeye yansıdığı "Tayvan Uluslararası Belgesel Film Festivali (TIDF)", 10 Mayıs'a kadar sinemaseverleri ağırlayacak.

Madrid Kent Konseyi desteğiyle Cineteca Madrid tarafından organize edilen, geleneksel belgesel kalıplarının ötesine geçerek, yeni estetik yaklaşımları vurgulayan ve çağdaş filmleri öne çıkarmayı amaçlayan "Documenta Madrid" yarın başlıyor. Festival 10 Mayıs'a kadar İspanya'nın başkenti Madrid'te devam edecek.

Almanya'nın ve Avrupa'nın önde gelen belgesel film festivallerinden "Münih Uluslararası Belgesel Film Festivali (DOK.fest München)" 6-17 Mayıs'ta özel bir seçkiyi sinemaseverlere sunacak. Toplumsal açıdan önem taşıyan ve sanatsal değeri yüksek çağdaş belgesellere yer verilen festivalde, 50'ye yakın ülkeden 100'ün üzerinde belgesel izleyicinin beğenisine sunulacak.

İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleşen "Uluslararası Barselona Belgesel Film Festivali" (DocsBarcelona), 7 Mayıs'ta kapılarını açacak. Film gösterimlerinin yanı sıra geniş bir belgesel dağıtım ağı ve profesyonellerin bir araya geldiği festival, uluslararası bir endüstri pazarı olarak da öne çıkıyor. Festival, 17 Mayıs'ta sona erecek.

DÜZENLENECEK KONSERLER

Ünlü keman virtüözü Andre Rieu 6 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk, 7 Mayıs'ta Lodz, 8 Mayıs'ta Gliwice ve 9 Mayıs'ta Krakow kentinde hayranlarıyla bir araya gelecek.

İtalyan şarkıcı, söz yazarı ve besteci Eros Ramazzotti bugün İspanya'nın başkenti Madrid'te, 6 Mayıs'ta ise Portekiz'in başkenti Lizbon'da sahnede olacak.

İngiliz Blues gitaristi, şarkıcı ve besteci Eric Clapton bugün Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da, 7 Mayıs'ta İspanya'nın Madrid ve 10 Mayıs'ta Barselona şehrinde konser verecek.

Dünyaca ünlü rock müzik grubu Metallica 9 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da sevenleriyle buluşacak. Konser, Atina'nın kuzeyinde bulunan, Atina Olimpiyat Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Rock müzik grubu Tame Impala turne programı kapsamında bugün Hollanda'nın Amsterdam, yarın Belçika'nın Antwerp, 7 Mayıs'ta İngiltere'nin Londra, 8 Mayıs'ta Manchester, 9 Mayıs'ta Birmingham ve 11 Mayıs'ta İskoçya'nın Glasgow kentinde performans sergileyecek.

VİZYONA GİRECEK FİLMLER...

ABD sinemalarında bu hafta 7 film vizyona girecek.

Arnaud Desplechin'in yönettiği "Deux Pianos", 8 Mayıs'ta sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Oyuncu François Civil'in, Asya'dan memleketi Lyon'a dönerek imkansız bir aşk hikayesi yaşayan virtüöz bir Fransız piyanisti canlandırdığı filmde Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling ve Hippolyte Girardot da yer alıyor.

Mortal Kombat video oyunu serisine dayanan serinin ikinci filmi "Mortal Kombat II"nin senaryosunu Jeremy Slater kaleme aldı, Simon McQuoid yönetti. Film 8 Mayıs'ta vizyonda olacak.

Gizem, komedi ve gerilim filmi "The Sheep Detectives"in yönetmenliğini Kyle Balda yaptı, senaryosunu Craig Mazin yazdı. Film, Leonie Swann'ın 2005 tarihli Three Bags Full adlı romanından uyarlandı.

ABD'de ayrıca 8 Mayıs'ta "Mistura", "Iron Maiden: Burning Ambition", "Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft-The Tour Live in 3D" filmleri de vizyona girecek.

"Labyrinth" filmi de 10 Mayıs'ta beyaz perdede olacak.