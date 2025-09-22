Dünyada bu hafta: Konser, festivaller ve fuarlarla dolu etkinlikler...

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede birçok etkinlik düzenlenecek.

Gay Hutson'un 1988'de kurduğu, 20. ve 21. yüzyıl İngiliz sanatının önde gelen isimlerinin temsil edildiği "British Art Fair" 25-28 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilecek.

Latin Amerika'nın en büyük sanat fuarlarından biri olan, sanat galerilerini, eserlerini, küratörleri, koleksiyoncuları, sanatçıları ve halkı bir araya getirmeyi hedefleyen "ARTBO" Kolombiya'nın başkenti Bogoto'da sanatseverlere sunulacak.

GERÇEKLEŞECEK FİLM FESTİVALLERİ

Direktörlüğünü Albert Wiederspiel'in üstlendiği "Filmfest Hamburg" 25 Eylül'de Almanya'nın Hamburg şehrinde başlayacak. Festival, 4 Ekim'e kadar devam edecek.

İzlanda'nın Reykjavik kentinde düzenlenen ve genç yeteneklere odaklanan "Reykjavik International Film Festival (RIFF)" 25 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.

İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen, dünyanın dört bir yanından yeni yetme yönetmenleri desteklemeyi hedefleyen "Zurich Film Festival (ZFF)" 25 Eylül'de izleyiciye sunulacak. İsviçre, Almanya ve Avusturya olmak üzere üç yarışma bölümü bulunan festivalin direktörlüğünü Christian Jungen üstleniyor.

Lincoln Center Film'in hazırladığı, ABD'nin en uzun süreli ve en prestijli film festivallerinden biri olan "New York Film Festival (NYFF)" 26 Eylül'de başlıyor. Yaklaşık 30 uzun metrajlı filmden oluşan ana listeye odaklanan festivalde, deneysel sinema ve yeni restorasyonlar için ek bölümlere de yer veriliyor. Festival, 13 Ekim'e kadar devam edecek.

BU HAFTANIN KONSERLERİ

Sanatçı Bryan Adams, yarın Kanada'nın Prince George şehrinde, 24 Eylül'de Kelowna'da, 26 Eylül'de Calgary'de hayranlarıyla buluşacak.

İngiliz rock grubu Oasis, 27-28 Eylül'de Wembley Stadyumu'nda performans sergileyecek.

Yalın, bu akşam Royal Albert Hall'de sahne alacak.

Kanadalı rapçi Drake, bugün ve yarın Almanya'nın Hamburg şehrinde konser verecek.

Simply Red, yarın Kuzey İrlanda'nın Belfast, 26 Eylül'de İngiltere'nin Leeds, 27 Eylül'de Manchester ve 28 Eylül'de İskoçya'nın Glasgow kentinde dinleyiciyle buluşacak.

ABD'li rock grubu OneRepublic, yarın İskoçya'nın Glasgow, 24 Eylül'de İngiltere'nin Manchester, 26 Eylül'de Londra ve 28 Eylül'de Hollanda'nın Amsterdam şehrinde müzikseverlerle buluşacak.​​​​​​​

Riverdance gösterisi, bugün New Wimbledon Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

ABD'DE VİZYONA GİRECEK FİLMLER

ABD sinemalarında bu hafta 6 film vizyona girecek.

Başrollerde Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Sean Penn, Alana Haim, Teyana Taylor ve Wood Harris'in yer aldığı "One Battle After Another" 26 Eylül'de beyaz perdede olacak. Paul Thomas Anderson'ın yazıp yönettiği film, Thomas Pynchon'ın 1990 tarihli "Vineland" romanından esinlenilerek sinemaya uyarlandı.

Yönetmenliğini Scarlett Johansson'ın üstlendiği, senaryosunu Tory Kamen'ın kaleme aldığı ve başrollerinde June Squibb, Chiwetel Ejiofor ve Jessica Hecht'in yer aldığı "Eleanor the Great", Sean McNamara'nın yönettiği ve Emile Hirsch, Tori Griffith, Josh Zuckerman, Inbar Lavi ve Adam Tsekhman'ın rol aldığı "Bau: Artist At War" izleyiciyle buluşacak.

ABD'de ayrıca "BFFs", "Gabby's Dollhouse: The Movie" ve "The Strangers: Chapter 2" de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.