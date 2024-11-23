Dünyanın en büyük yağlıboya resmi Alan Kadıköy’de

Yayınlanma: 23.11.2024 - 16:20

Güncelleme: 23.11.2024 - 16:20

Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy, ressam Alev Özas’ın geçtiğimiz yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı için yaptığı “Dev İstanbul” resmine ev sahipliği yapacak. 3 metre yüksekliğinde ve 50 metre uzunluğundaki tablo, dünyanın en büyük yağlıboya eseri olma özelliğini taşıyor.

Ayrıca Guinness Rekorlar Kitabı’na “100 günde tek parça tuval üzerine dünyada yapılmış en büyük yağlı boya metropol resmi” kategorisinde yapıtın aday ve rekor tescili için süreç devam ediyor.

İlk kez Alan Kadıköy’de görülebilecek olan “Dev İstanbul” sergisinin açılışı bugün 17.00’de yapılacak. Sergi, 8 Aralık Pazar gününe kadar ziyaret edilebilir.