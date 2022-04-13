Düşevi Oyuncuları’ndan yeni özgün bir oyun

13 Nisan 2022 Çarşamba, 04:00

Düşevi Oyuncuları 24. yılında şimdiye kadar hiç yapılmamış bir Nâzım yorumu ile seyirci karşısına çıktı. Dil Yurdu/Kuyunun Dibindeki Taş Samsun’da prömiyer yaptı.

Düşevi Sahne’de yapılan prömiyerde salon doldu ve seyirci oyunu dakikalarca alkışladı. Oyun önümüzdeki dönemde her hafta Düşevi Sahne’de oynayacak ve İstanbul, İzmir, Bursa başta olmak üzere birçok ilde turne yapacak.

Nâzım Hikmet’in ‘Talihsiz Yusuf...’ adlı şiirinin ana çatısını oluşturduğu, metniyle, animasyonlarıyla, müzikleriyle tamamen özgün bir oyun. Dil Yurdu “Kuyunun Dibindeki Taş”, Düşevi Oyuncuları 120. yaş gününde büyük ustayı anıyor bu oyun ile.

Düşevi Oyuncuları Genel Sanat Yönetmeni Cem Kaynar, oyun ile ilgili olarak “Şiirlerle şarkılarla örülü bir insan olma yolculuğu. Denize, maviye, umuda, insana selam verdiğimiz yolculuğumuz yelkenlerini en taze rüzgârlarla doldurup uzak ufuklara doğru demir alıyor. Vira vira” diyor.

Dil Yurdu “Kuyunun Dibindeki Taş” adlı oyunu Murat Can Kibiroğlu uyarladı ve yönetti. Ferda Kaynar ve Cem Kaynar’ın oynadığı oyunda müzik Hasan Yükselir, seslendirme Cezmi Baskın’a ait.