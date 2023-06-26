‘Ebru’ gibi İstanbul ve Beethoven ‘9. Senfoni’

Yayınlanma: 26.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.06.2023 - 04:44

Önce fuayedeki Yusuf Örnek’in piyanist Kandemir Basmacıoğlu ile gerçekleştirdiği “Schelling&Beethoven” konulu “Müziğin Ruhu&Felsefe” başlıklı dinletili sunum ile ilk etkinlik düzenlendi. Ardından İlber Ortaylı’nın konuk olduğu “Beethoven ve İnsanlık” konulu “CRR Girişte Solda” söyleşisine Gülper Refiğ de dahil oldu ve çeşitli yönleriyle bestecinin Schiller ve Goethe ile iletişimi, eserlerine ve “ 9. Senfoni”ye yansıyan insanlıkla ilgili idealleri irdelendi.

Konser öncesinde Orhan, İstanbul’u “renkleri iç içe geçmiş bir ebruya” benzetti. Soprano Hale Soner Kekeç, mezzo-soprano Olga Syniakova, tenor Pavel Valuzhin, bas Göktuğ Alpaşar solistliğinde, Sibil Arsenyan’ın çalıştırdığı Vartanants Korosu, Güneş Kaya’nın Beşiktaş Çocuk ve Gençlik Korosu, Paolo Villa’nın İstanbul Avrupa Korosu, İberia Özkan Menaşvili’nin Gürcü Sanat Evi Çoksesli Korosu ve Garip Meriç Mansuroğlu’nun Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu’nu çalıştırdığı ve koroları konsere hazırlayan koro şefi Volkan Akkoç’la birlikte, özellikle Orhan yönetimindeki muazzam CRR Senfoni Orkestrası’nın becerisiyle kolay kolay unutulmayacak bir konser gerçekleşti.

Bestelemesine, yönetmesine rağmen (sağırlığından dolayı) eserini hiç dinleyememiş olan Beethoven’ın yapıtı 199 yaşında… CRR sezonu bu eserle kapatıyormuş gibi olsa da aslında kendisini “9. Senfoni”de “Prometheus’a dönüştürmüş” olan Beethoven’ın insanlık için, tüm canlılar için ideallerini felsefi olarak yaşatacağı yeni sezonun ilk işareti oldu. İstanbul’un tüm renkleriyle, ihtişamıyla oluşan kusursuz ebruyu yansıtarak, suda anlamsız kalan zorlama katkıları eriterek, Beethoven’ın çağları aşan mesajıyla anlamlı bir sezonun daha müjdesi verildi: “Neşede birleşelim, gecikmeyelim”…

([email protected])