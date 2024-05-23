Ebru Yaşar'dan yaz öncesi 4 şarkılık yeni albüm: 'Yine çalıyor'

Son bir yılda YouTube'da 400 milyon, tüm dijital müzik platformlarında ise 600 milyona yakın dinlenme sayısına ulaşan Türk müziği sanatçısı Ebru Yaşar, 4 şarkıdan oluşan yeni projesi 'Yine Çalıyor'la sevenleriyle bir kez daha buluştu. Albümle ilgili konuşan Yaşar, "Yaptığım albümleri, müzikseverlere hizmet olarak görüyorum. Albüm yapanlara saygı duyuyorum, gerçekten zorlu bir süreç" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 21:59
Ebru Yaşar'dan yaz öncesi 4 şarkılık yeni albüm: 'Yine çalıyor'
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Albümün çıkış parçası 'Kafamın İçi'ni Siyam ve Zeyd'le birlikte seslendiren Yaşar, "Yeni seslere öncü olmayı seviyorum, daha önce düetlerle yakaladığımız başarıları bir üst seviyeye taşımak için bu defa bir trio iledinleyicinin karşısına çıkmak istedim” dedi. 

Ecem Gündoğdu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu şarkının klip çekimleri Film Sokağı stüdyolarında yapıldı. Son şarkısı 'Yoksun'la YouTube dünya listesinde Shakira, Miley Cyrus ve Cardi B gibi dünya starlarını geride bırakan güçlü yorumcu, yeni projesinde yine yıldız isimlerle çalıştı.

Arem Özgüç-Arman Aydın, Febyo Taşel, Özlem Güneykaya, Kerim Araz, Esat Fidan, Hüseyin Mehmedoğlu ve Murat Sağır gibi isimler albümde söz, müzik ve düzenlemeleriyle yerini aldı. 'Kafamın İçi', 'Yine Çalıyor', 'Ara Beni' ve 'Sen Bi Dahisin' isimli 4 şarkılık EP, EY Müzik etiketiyle dinleyiciyle buluştu.


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