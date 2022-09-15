Eco Love Fest 2 heyecanı yeniden Zorlu’da

Eco Love Fest 2, 14-18 Eylül tarihlerinde Zorlu'da ve tüm etkinlikler ücretsiz.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2022 Perşembe, 14:21
Eco Love Fest 2 heyecanı yeniden Zorlu’da
Abone Ol google-news

Sürdürülebilirlik ve iyi yaşamı odağa alan markaların doğa dostu ürünlerini bulabileceğiniz "Sürdürülebilir Pazar", ekolojik sohbetler, müzik performansları, atölyeler ve daha fazlası 14-18 Eylül tarihleri arasında Zorlu'da!

Eco Love Fest 2 kapsamındaki tüm etkinlikler ücretsizdir.


Zorlu PSM Zorlu Center Çevre çevre dostu çevreciler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler