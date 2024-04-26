Edebiyatın Başkent'teki Buluşması

Yayınlanma: 26.04.2024 - 11:28

Güncelleme: 26.04.2024 - 11:31

Ankara'nın kültürel sahnesine renk katacak olan Öykü Günleri, 2-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında Mülkiyeliler Birliği Kültür Merkezi Prof. Dr. Oral Sander Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Türkiye Yazarlar Sendikası, Lacivert Dergi, Öykü Gazetesi, Karnaval Dergi ve Kitap Ağacı ve Tiyatro Ciddibazlar'ın katkılarıyla düzenlenecek etkinlik, edebiyatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

2 Mayıs 2024, Perşembe:

* 17.00 - Sunum: Anıl Çetinel Örselli

* 18.15 - Açılış Söyleşisi: "Füruzan Öykücülüğü"

* 19.00 - Müzik: Gülay Akgün

3 Mayıs 2024, Cuma:

* 18.00 - Sunum: Beyza Ataol

* 19.00 - Söyleşi: "Öyküde Denge Unsurları"

* 17.00 - Öykü Okuma: "Adı Kargalarda Saklı" ve Kısa Film Gösterimi

4 Mayıs 2024, Cumartesi:

* 15.00 - Sunum: Mediha Ünver

* 16.30 - Söyleşi: "Günümüz Öykücülüğüne Atölyelerin Etkisi"

* 18.00 - Söyleşi: "İlk Öykü Kitapları"

* 19.00 - Söyleşi: "Necati Tosuner Öykücülüğü"

5 Mayıs 2024, Pazar:

* 15.00 - Sunum: Fatma Nur Çelik

* 16.30 - Söyleşi: "Edebiyatta İntihal"

* 18.00 - Söyleşi: "Edebiyatta Ankara’nın İzleri"

* 19.30 - Söyleşi: "Yapay Zeka - Edebiyat İlişkisi, Medya ve Edebiyatta Görünürlük"

* Kapanış Tiyatrosu: Ciddibazlar Tiyatro Topluluğu

Bu etkinlik, Ankara'nın edebi mirasını ve yazın dünyasındaki çeşitliliği kutlamak için muhteşem bir fırsat sunuyor. Öykü Günleri'nde, önemli yazarlar ve düşünürlerle buluşarak edebiyat dolu günler geçirebilirsiniz.