Efdal Sevinçli’nin 50 yıllık sanat hayatı konuşulacak

Çiğli Belediyesi, "Vefa İstasyonu Sanat İçin" başlığı altında sanat dünyasına 50 yılını adayan araştırmacı yazar Efdal Sevinçli’y anacak.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:20
Efdal Sevinçli’nin 50 yıllık sanat hayatı konuşulacak
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Sanat dünyasına 50 yılını adayan araştırmacı ve yazar Efdal Sevinçli, Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen bir etkinlikle onurlandırılacak. "Vefa İstasyonu Sanat İçin" başlığı altında, 13 Mart 2024 Çarşamba günü saat 18.00'de Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu'nda gerçekleşecek etkinlikte Sevinçli'nin sanat yolculuğu ele alınacak.

Genel sunumunu Y. Bekir Yurdakul yapacağı etkinlikte konuşmacı olarak Hayrettin Filiz, Hüseyin Yurttas ve Semih Celenk gibi isimlerin katılacak. Etkinliğin görsel çalışmasını ise Ferhat Şişlek ve M. Osman Albasak üstlendi.


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