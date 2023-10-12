Efeler Film Günleri başlıyor

Yayınlanma: 12.10.2023 - 12:14

Güncelleme: 12.10.2023 - 12:14

Aydın’ın Efeler ilçesinde “1. Efeler Kitap Günleri” ile edebiyat tutkunlarına unutulmaz günler yaşatan Efeler Belediyesi, usta sanatçılar ve Efeler halkının desteğiyle “1.Efeler Film Günleri”ni düzenliyor.

Senaristliğini, yapımcılığını ve yönetmenliğini tiyatro ve sinema oyuncusu Veysel Diker’in üstlendiği, usta oyuncular; Altan Erkekli, Ayşegül Şamlıoğlu, Fulden Akyürek, Berrin Arısoy ve Hülya Şen’in yanı sıra Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları ile yerel halktan bazı isimlerin birlikte rol aldığı “Efelerin Efesi” filmi de etkinlik kapsamında sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. 17-20 Ekim tarihleri arasında Forum Aydın alışveriş merkezinde gerçekleştirilecek olan “1. Efeler Film Günleri”nde yayımlanacak filmin çekimleri belediye tarafından hizmete açılan; Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, %100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, Otizm Yaşam Merkezi ve Kitap Kafeler’de yapıldı.

Duayen oyuncu Altan Erkekli’nin rol aldığı; Sınav, Babasının Kızı ve Ağır Romantik isimli filmler de etkinlikte gösterime sunulacak. 1. Efeler Film Günleri’ne katılmak isteyenler, ücretsiz davetiyelerini Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi ve Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden temin edebilecek.

BAŞKAN ATAY SİNEMASEVERLERİ DAVET ETTİ

Efeler’in kültür ve sanatla anılan bir kent olması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, tüm sinema meraklılarını 1. Efeler Film Günleri’ne davet etti. Başkan Atay, “Efeler’in her alanda büyümesi, gelişmesi, kültür ve sanatla anılan bir şehir olması için elimizden gelen tüm çabayı çalışma arkadaşlarımla birlikte sarf ediyoruz. Ülkemizin saygın tiyatro emekçilerini konuk edeceğimiz ve ilçemizi konu alan ‘Efelerin Efesi’ filmini de yayınlayacağımız 1. Efeler Film Günleri’nde tüm sinemaseverlerle buluşmayı diliyorum” dedi.