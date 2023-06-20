Efes Opera ve Bale Festivali’ne sayılı günler

Yayınlanma: 20.06.2023 - 15:28

Güncelleme: 20.06.2023 - 15:28

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Festivalde, devlet opera ve balesi müdürlüklerinin sahneleyeceği 5 eser, iki hafta boyunca seyircilerle buluşacak.

Etkinlik, 7 Temmuz'da Rus besteci Çaykovski'nin "Uyuyan Güzel" balesinin prömiyeri ile açılacak. Kötü kalpli büyücü Carabosse tarafından 100 yıl boyunca uyutulan prensesin hikayesi, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından iki perde olarak sahnelenecek.

Festivale ilk kez katılan Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından 10 Temmuz Pazartesi 2 perde olarak sahnelenecek Carmen balesi, sanatseverlerin karşısında olacak.

Alman Besteci Carl Orff'un sevilen eseri "Carmina Burana" sahne kantatı, 13 Temmuz Perşembe akşamı seslendirilecek.

Program, 21 Temmuz'da Gaetano Donizetti'in üç perdelik trajik operası Lucia di Lammermoor operası ile sona erecek.