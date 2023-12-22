Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nda kazananlar belli oldu

Yayınlanma: 22.12.2023 - 16:25

Güncelleme: 22.12.2023 - 16:25

Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin (İGC) bu yıl “Sonsuza Kadar Cumhuriyet” temasıyla düzenlediği Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nın kazananları belli oldu. Geleneksel hale gelen ve 7.’si düzenlenen yarışmaya 98 karikatürist 227 eserle katıldı. Jürinin gönderilen eserler arasında yaptığı titiz değerlendirmenin sonunda, birincilik ödülü Mustafa Kurmalı’nın oldu. İkincilik ödülünü Mehmet Selçuk, üçüncülük ödülünü ise Halit Kurtulmuş aldı. Ali Şur, Hüseyin Tanyeri ve Mustafa Çağlar Soyarat Başarı Ödülleri’ne layık görüldü. Konak Belediyesi Özel Ödülü, Deniz İlker Kuruoğlu’nun oldu. Jüri Özel Ödülü’nü ise Zeki Ozan Soyman aldı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü Engin Selçuk’a gitti. Konusu bu yıl “Filenin Sultanları” olan Mustafa Bora Portre Özel Ödülü ise Halit Kurtulmuş, Kürşat Zaman ve Gökhan Sav’a verildi. Yayınlanmış Basın Karikatür Ödülü’ne ise Emre Ulaş layık görüldü.

BATUR: CUMHURİYETİMİZE SAHİP ÇIKTILAR

Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nın ulusal bazda ses getiren bir yarışma olduğuna dikkat çeken Konak Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Abdül Batur, karikatüristlerin bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümüne özel olarak seçilen “Sonsuza Kadar Cumhuriyet” temasıyla çizdiklerini anımsattı. Batur, “Yarışmamıza katılan tüm sanatçılarımızı bu özel çalışmaları için kutluyorum. Çizgileriyle çok güzel ifade ederek, ne mutlu ki cumhuriyetimize sahip çıkmışlardır. Karikatürün dilinin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Şimdi her bir eser bizi geçmişimizi, bugünümüzü ve elbette yarınlarımızı düşünmeye sevk edecek. Dilerim o yarınlarda sanat ve sanatçılarımız hep var olsun” diye konuştu.

Birincilik kazanan eser ve 'Portre Ödülü' alan karikatür



ÖDÜL TÖRENİ 10 OCAK’TA

Usta karikatürist Eflatun Nuri’nin anısına düzenlenen yarışmanın ödül töreni, gelenek olduğu üzere bu yıl da Çalışan Gazeteciler Günü olan 10 Ocak’ta yapılacak. Dereceye giren sanatçılara plaketlerinin yanı sıra para ödülleri de dağıtılacak. Yarışmanın birincisi 20 bin, ikincisi 15 bin, üçüncüsü ise 10 bin TL para ödülü alacak.

İŞTE ÖDÜL LİSTESİ

Birincilik Ödülü: Mustafa Kurmalı

İkincilik Ödülü: Mehmet Selçuk

Üçüncülük Ödülü: Halit Kurtulmuş



Üçüncülük Ödülü: Halit Kurtulmuş

Başarı Ödülleri: Ali Şur, Hüseyin Tanyeri, Mustafa Çağlar Soyarat

Konak Belediyesi Özel Ödülü: Deniz İlker Kuruoğlu

Jüri Özel Ödülü: Zeki Ozan Soyman

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü: Engin Selçuk

Mustafa Bora Portre Özel Ödülü: Halit Kurtulmuş, Kürşat Zaman, Gökhan Sav

Yayınlanmış Basın Karikatür Ödülü: Emre Ulaş