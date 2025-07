Efsane şarkıcı Connie Francis 87 yaşında hayatını kaybetti

“Pretty Little Baby” şarkısıyla tanınan dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Connie Francis, 87 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi yakın arkadaşı Ron Roberts sosyal medya hesabından duyurdu.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden efsanevi sanatçı, 16 Temmuz 2025 tarihinde yaşamını yitirdi. Roberts yaptığı paylaşımda, “Kendisinden size bu üzücü haberi vermekten dolayı son derece kırgınım ve büyük bir hüzün içindeyim” ifadelerini kullandı.

1950’ler ve 60’lı yılların pop müziğine damga vuran Francis, “Stupid Cupid”, “Lipstick on Your Collar”, “Who’s Sorry Now” ve “Where the Boys Are” gibi parçalarıyla dünya çapında büyük başarı elde etmişti.

Sanatçının 1962 tarihli “Pretty Little Baby” adlı şarkısı, yıllar sonra hem ABD hem de İngiltere müzik listelerinde yeniden üst sıralarda yer alarak yeni nesil dinleyicilerle de buluşmuştu.