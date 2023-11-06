Emekli polis memurundan ROSAK'A kitap bağışı

Yayınlanma: 06.11.2023 - 11:04

Güncelleme: 06.11.2023 - 11:04

Devrek’te uzun yıllar Emniyet Büro Amiri olarak görev yapan ve emekli olduktan sonrada Devrek’e yerleşen İbrahim Kanbur, cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle ROSAK’a kitap bağışında bulundu. Kitapları ROSAK Başkanı İbrahim Tığ’a teslim eden Kanbur, ROSAK’ın Devrek ve bölge kültür ve sanatına büyük katkılar yaptığını söyledi. Kanbur, “Devrek ROSAK; Devrek ve bölgemizin kültür ve sanatınının gelişmesi, ortaya çakırılması için çük büyük çalışmalar yaptı, yapmaya da devam ediyor. Bende Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 kitap bağşı yaparak bu derneğe katkıda bulunmak istedim. Bu amaçla roman, şiir, öykü ve edebiyatın diğer dallarını içeren kitapları dernek başkanı İbrahim Tığ’a teslim etmenin mutluluğunu yaşıyorum” ifadelerine yer verdi. Tığ da yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir anlamlı bağış daha büyük önem taşıyor. Toplumlara en yararlı olmanın, onları bilgilendirmenin yolu kitaptan geçer. Bu amaçla kitapsever insan İbrahim Kanbur’un da derneğimiz kütüphanesine yaptığı kitap bağışı çok enemlidir. Kendisine dernek yönetimi olarak çok teşekkür ediyoruz” dedi. Kanbur, daha önce de 19 Mayıs’ta ROSAK’a 100 kitap bağışında bulunmuştu.