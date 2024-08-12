Emeklilere sinema salonlarında yüzde 30 indirim

Yayınlanma: 12.08.2024 - 10:27

Güncelleme: 12.08.2024 - 10:27

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) arasında yapılan görüşmeler sonucunda, emekliler sinema salonlarında gün boyu tüm seanslarda yüzde 30 indirim sağlayacak bir protokol imzalandı.

Bu protokol çerçevesinde, emekliler, emekli kimlik kartlarını ibraz etmeleri şartıyla, SİSAY üyesi sinema salonlarından yüzde 30 indirimli bilet alabilecekler. Bu indirim, emekliler sosyal hayata daha aktif katılmalarına ve kültürel etkinliklerden daha fazla faydalanmalarına imkan tanıyacak. Emeklilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları sürerken ve bu tür iş birlikleriyle emeklilerin hayatına değer katmaya devam edeceği belirtildi.