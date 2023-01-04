'Emeklilikte Saça Takılanlar' Ankara CKM’de
Nur Gökbulut’un “Emeklilikte Saça Takılanlar” resim sergisi 6 Ocak'ta Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde (CKM) sanatseverlerle buluşacak.
Sanat-Toplum ilişkisini güçlendirmek ve Türkiye’nin güncel sosyal sorunlarına dikkat çekmek amacıyla sergiler düzenleyen, toplumsal projelerde yer alan Gökbulut'un "Emeklilikte Saça Takılanlar" adlı resim sergisi başkentli sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Cumhuriyet Vakfı yararına yapılacak olan sergi, 6 Ocak, saat 18.00'de Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM'de açılacak. Sergi, 19 Ocak'a dek ziyaret edilebilecek.
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