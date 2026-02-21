Emine Işınsu adına düzenlenen Roman Ödülü için başvurular gelmeye başladı: Kazanan eser, Işınsu’nun doğum gününde açıklanacak.

Yazar Emine Işınsu adına düzenlenen 2027 Roman Ödülü için başvurular gelmeye başladı. Ödülü kazanan eser, Işınsu’nun doğum günü olan 17 Mayıs 2027’de açıklanacak.

Ödül Tertip Komitesi Başkanı ve Yazar Emine Işınsu’nun eşi Prof. Dr. İskender Öksüz, ilki 2023 yılında, ikincisi de 2025 yılında düzenlenen ödülün üçüncüsü için yeni roman başvurularının gelmeye başladığını bildirdi.

Prof. Dr. Öksüz’ün verdiği bilgiye göre, ödüle, daha önce yayımlanmamış eserlerle başvurulacak ve konusu serbest olacak. Ödülü kazanan yazar, 2 cumhuriyet altınıyla ödüllendirilecek, ayrıca romanın tertip komitesi tarafından yayımlanması sağlanacak. Jüri, ödülü kazanan roman dışında, başvuranlar arasında övgüye değer başka eserleri de ilan edebilecek.

Eserlerin, en geç 1 Şubat 2027 tarihine kadar, “emine.isinsu.roman@gmail.com” adresine gönderilmesi gerekiyor. Ödül kazanan eser, Işınsu’nun doğum günü olan 17 Mayıs’ta açıklanacak. Bu konuda daha detaylı bilgiye, “https://emineisinsu.com” adresinden ulaşılabilir. Ödüle başvuracak eserleri değerlendirecek jüri, şu isimlerden oluşacak:

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Bilge Ercilasun, Prof. Dr. Belkıs Altuniş Gürsoy, Prof. Dr. Nazım H. Polat ve Şair-Yazar A. Yağmur Tunalı.

ÖDÜL ALAN ESERLER BASILDI

İki yılda bir düzenlenen Emine Işınsu Roman Ödülü’nün ilki 2023 yılında gerçekleştirilmiş ve 141 eser arasından seçilen Ülkü Demiray‘ın “Cümbezin Kızı” adlı eseri, ödüle layık görülmüştü. Kıbrıs’taki Türk kızlarının, İngiliz sömürgesi döneminde fakirlik çeken aileleri tarafından para karşılığı yaşlı Arap erkeklerle evlendirilmesini konu alan roman, 2 yılda 10 baskı yaptı.

2025 Roman Ödülü de 269 eser arasından seçilen Hülya Başarangil Demir’in “Bilinmeze Doğru” adlı romanına verildi. Eser, Kasım ayında Bilge Kültür Sanat tarafından basılıp satışa sunulurken, Yazar Demir’e de ödülü, 27 Kasım’da düzenlenen geniş katılımlı bir törenle takdim edildi.

Yazar Demir’in ilk eseri olan “Bilinmeze Doğru” romanı, SSCB döneminde 1944 yılında Kırım’dan sürgün edilen bir Türk ailesinin, Romanya ve Türkiye’ye uzanan çileli, dramatik göçünü ve bu süreçte yaşadıklarını ele alıyor. Jüri, 3 eseri de mansiyona değer görerek, yayımlanmasını sağladı.

IŞINSU, 2021 YILINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaklaşık 5 yıl önce hayatını kaybeden Yazar Emine Işınsu, 17 Mayıs 1938’de doğdu. Annesi Şair-Yazar Halide Nusret Zorlutuna'dan dolayı, sürekli edebi sohbetler yapılan ve şiirler okunan bir ortamda büyüdü. Işınsu, yazdığı 18 romanında; dış Türkler, kadının tutsaklığı, 1980 öncesi Türkiye'nin içinden geçtiği siyasi çalkantılı dönemleri işledi. Yazar, 2002 yılından itibaren yazdığı 4 romanında da büyük mutasavvıfların hayatını, yaşadıkları dönemleri de yansıtarak romanlaştırdı.

Romanlarının yanı sıra 1 şiir kitabı, 3 oyunu, çeşitli hikâye ve deneme kitapları bulunan Işınsu'nun bazı eserleri, TRT'de dizi olarak çekildi. Sanatçının çok sayıda ödülü de bulunuyor.

İLK ESERİ 17 YAŞINDAYKEN BASILDI

Emine Işınsu'nun ilk eseri, 17 yaşındayken basılan şiir kitabı "İki Nokta"dır. Sanatçı, roman yazmanın dışında, 1971-1981 yılları arasında önemli fikir ve sanat yayınlarından Töre Dergisi’ni çıkardı. Birçok dergi ve gazetede yazıları yayımlandı. Işınsu, aktif edebi hayatı boyunca genç edebiyatçılarla yakın ilişki kurması ve onları teşvik etmesiyle bilinir.

Romanlarının yanı sıra 1 şiir kitabı, 3 oyunu, çeşitli hikâye ve deneme kitapları bulunan Işınsu'nun bazı eserleri, TRT'de dizi olarak çekildi. Sanatçının çok sayıda ödülü de bulunuyor.

Sanatçının romanları şunlar:

Küçük Dünya, Azap Toprakları, Ak Topraklar, Tutsak, Sancı, Çiçekler Büyür, Canbaz, Kaf Dağı’nın Ardında, Alpaslan, Atlı Karınca, Cumhuriyet Türküsü, Nisan Yağmuru, Havva, Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri, Bukağı, Hacı Bayram, Hacı Bektaş Veli, Bir Aile.

Emine Işınsu, Akademisyen-Yazar İskender Öksüz ile evli ve 3 çocuk annesiydi. 5 Mayıs 2021'de, 82 yaşındayken hayatını kaybeden Işınsu'nun cenazesi, Hacı Bayram Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, Ankara Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.