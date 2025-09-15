Emmy Ödülleri’ne damga vurdu: Yahudi oyuncu Hannah Einbinder’den 'Filistin'e Özgürlük' çağrısı

ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen 77. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. “Televizyon dünyasının Oscar’ları” olarak nitelendirilen törende, Hacks dizisindeki rolüyle “Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü kazanan Yahudi aktrist Hannah Einbinder, sahnedeki konuşmasıyla geceye damga vurdu.

Ödülünü alırken ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarına da tepki gösteren Einbinder, sözlerini “Filistin’e özgürlük. Kahrolsun ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza)” ifadeleriyle tamamladı.

Tören sonrası yaptığı açıklamada ise Einbinder, “Bir Yahudi olarak, Yahudilerin İsrail devletinden ayrı olduğunu dile getirmek benim yükümlülüğüm. Bizim dinimiz ve kültürümüz, etnik-milliyetçi bir devletten tamamen ayrıdır” dedi.

Yakasında, Gazze’de ateşkes çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda sanatçının oluşturduğu Artist4Ceasefire hareketinin broşunu taşıyan ünlü oyuncu, Gazze’de insani yardım için bulunan arkadaşları olduğunu belirterek yaşananların kendisini derinden etkilediğini ifade etti.

Einbinder, İsrail’in uyguladığı soykırıma suç ortağı olan kurumlara karşı tavır almayı sürdüreceklerini de vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde aralarında Olivia Colman, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Javier Bardem ve Susan Sarandon gibi dünyaca ünlü oyuncuların yanı sıra yönetmenler Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay ve Adam McKay’in de bulunduğu 4 binden fazla sanatçı, İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini açıklamıştı.